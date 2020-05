Belföld

Kiss Nóra ,

A korlátozások enyhítése ellenére a vírus még mindig jelen van, ezért fontos, hogy betartsuk a szabályokat – hívta fel a figyelmet Müller Cecília tiszti főorvos, aki elmondta: szigorú szabályok mellett a napközis táborok szervezése engedélyezett, és újabb egészségügyi ellátások elérhetőek.

– Egy nagyon mérsékelt, de egyértelmű növekedés igazolható, ezért változatlanul felhívnám a figyelmet arra, hogy tartsuk be az alapvető szabályokat, amelyek a könnyítéseket követően is érvényben vannak. (…) Nagyon résen kell lennünk, hogy a fertőződések száma továbbra is kedvező számokat mutasson. A vírus még mindig itt van, jelen van, ezért kérem, hogy mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amellyel a fertőződés továbbadásának lehetőségét megakadályozzuk – hangsúlyozta Müller Cecília tiszti főorvos.

Május 31-ig válthatóak be a rezsiutalványok

Május 31-éig lehet felhasználni a 2019-ben kapott rezsiutalványokat, de a járvány miatt csak a postán – emlékeztetett Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Senki ne hagyja utolsó pillanatra az utalványok felhasználását, különös tekintettel arra, hogy május 31. pünkösdvasárnapra esik. Az utalványra mintegy 2,6 millió nyugdíjas volt jogosult tavaly ősszel. Az utalványok 98 százalékát – mintegy 22,5 milliárd értékben – átvették, az átvett utalványok 97 százalékát pedig – csaknem 22 milliárd forint értékben – fel is használták a nyugdíjasok gáz- és villanyszámláik kiegyenlítésére. Fónagy János emlékeztetett arra, hogy az utalványokat kizárólag földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetésére lehet felhasználni, és készpénzre nem váltható. A 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet tájékoztatást kérni a részletekről.

A kézmosás a legjobb fegyver a vírus ellen

Hogy a járvány továbbra se lobbanjon be, szükséges, hogy mindennap a szokásosnál többször szappanos langyos vízzel kezet mossunk. A koronavírus ugyanis nagyon sérülékeny, a szappan a legnagyobb ellensége. Fontos, hogy legalább 20-30 másodpercig tartson a kézmosás.

Csak egészséges gyerek mehet táborba

A nyári táborokról Müller Cecília azt mondta: elkezdődhet a napközis táborok szervezése, a többiről a járványügyi helyzet alakulásától függően, később döntenek. – A legfontosabb, hogy csak egészséges gyerekek és személyzet legyen a táborokban – hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Hozzátette, ehhez igazolás is kell, a szülőnek nyilatkozni kell arról, hogy a gyermek nem beteg. Ha a táborozás során betegedne meg valaki, akkor el kell különíteni az illetőt a közösség többi tagjától. A tiszti főorvos a szervezőket és a szülőket arra kérte, a szabadidős és sporttevékenységeket részesítsék előnyben.

Újabb egészségügyi ellátások vehetők igénybe

Hétfőtől az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe. – Több ellátás is újra elérhető, de továbbra is nagyon fontos, hogy telefonon időpontot egyeztessünk – mondta Müller Cecília, aki hozzátette, hétfőtől a koronavírusos esetek miatt lefoglalt ágyak egyharmadát is visszakapták a kórházak műtéti beavatkozások, szűrővizsgálatok, kardiológiai és krónikus ellátások kezelésére.