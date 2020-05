Ritka és súlyos gyulladásos szövődménye lehet a koronavírusnak gyerekekben

Külföld

MTI ,

Ritka és súlyos gyulladásos szövődménye alakulhat ki a koronavírusnak gyermekeknél – figyelmeztetett az amerikai betegségmegelőzési központ.

A több szervet érintő gyulladásos szindrómára akkor gyanakodhatnak az orvosok, ha a páciens a vizsgálat idején vagy a közelmúltban megbetegedett a Covid-19-ben, vagy kapcsolatban állt fertőzöttekkel, legalább 24 órán keresztül minimum 38 fokos láza volt, kórházi ellátásra szorul, a vérképe gyulladásra utaló jeleket mutat, és legalább két szervével kapcsolatban panaszai vannak, amelyek lehetnek a szív, a vesék, a tüdők, a bőr vagy az idegrendszer.

A tünetegyüttes neve és meghatározása hasonlóságot mutat az európai orvosi gyakorlattal, miután innen jelentették az első eseteket néhány héttel ezelőtt. A érintő gyulladásos szindrómát legalább 110 New York-i gyermeknél diagnosztizálták, és más amerikai államokban is felbukkant a jelenség. A betegek közül néhányan életüket is vesztették.

Egyes gyermekekben a Kawasaki-kórhoz hasonló tünetek mutatkozhatnak, amely a vérerek tágulatával és gyulladásával, illetve szívproblémákkal jár. A diagnosztizált páciensek mindegyike kiskorú volt, a betegségmegelőzési központ egyelőre nem tud róla, hogy a tünetegyüttes felnőttekben is kialakulhat-e.

A központ arra kérte az orvosokat, hogy a gyanús eseteket jelentsék a helyi vagy az állami egészségügyi részlegnek. A szindróma megjelenését kell feltételezni minden Covid-19-cel összefüggő gyermekhalál esetében.

A gyermekek a felnőtteknél ritkábban fertőződnek meg az új koronavírussal, és a betegség lefolyása náluk enyhébb. Ugyanakkor tünetmentes hordozóként nagy szerepük lehet a járvány terjesztésében.