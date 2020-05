Sáfrány Emese hamarosan férjhez menne

Extra

Élete eddigi legboldogabb időszakát éli Sáfrány Emese. A csinos légtornász úgy érzi, hogy most nemcsak a karrierje, de a magánélete is maximálisan sínen van. Augusztusban lesz két éve, hogy megismerte párját, Ádámot, akivel hamarosan papíron is szeretnék összekötni az életüket.

Sáfrány Emese úgy érzi, hogy Ádám az első férfi, aki mellett igazán önmaga lehet, és ez már az első randijukon kiderült.

–Mielőtt találkoztunk, négy évig írogatott nekem, időről időre megkörnyékezett, de valamiért mindig leráztam. Ettől csak még inkább felkeltettem az érdeklődését, elérhetetlen voltam, és ez tetszett neki. A harmincadik születésnapom előtt volt egy szakításom, ami eléggé megviselt, nem tudtam, hogy hogyan tovább. Akkor is rám írt, és úgy voltam vele, hogy adok neki egy esélyt. Egy parkba mentünk sétálni, és órákon át beszélgettünk. Elmondtam neki őszintén, hogy min megyek keresztül, és már akkor is nagyon megnyugtató volt a jelenléte, azt éreztem, hogy önmagam lehetek mellette. Mikor éjfélt ütött az óra, betöltöttem a harmincat, és őt kaptam ajándékba – mesélte a Lokál Extrának a 31 éves Emese, aki azóta is elválaszthatatlan Ádámtól.

– Mindketten sokat változtunk az elmúlt időszakban, ő sokkal figyelmesebb, odaadóbb lett, nekem pedig sokkal fontosabbá váltak a belső értékek. Szerencsére nincs köztünk féltékenység, de nem is adunk rá okot, megbízunk egymásban, külön-külön is kimozdulunk. Félteni szokott, de nem a férfiaktól, hanem attól, hogy torna közben megsérülök. Folyton vigyázni akar rám, és ez nagyon jól esik – mondta mosolyogva a légtornász, aki sejtelmesen megjegyezte: nem kérdés, hogy egy szép napon összekötjük az életünket, a közeljövőben szeretnénk is lépni.

Imádja a gyerekeket

Emese saját légtornásziskolájában négyéves kortól hatvanéves korig oktat lányokat, fiúkat, nőket, férfiakat. Mindenkivel megtalálja a közös hangot, de a kicsiknek tartott edzések a kedvencei.

– Nagyon jól megtalálom velük a közös hangot, ők is kifejezetten kedvelnek engem. Azt hiszem, hogy ez jó gyakorlat a jövőre nézve – utalt a családalapításra az oktató.

Könyvet írt

Emese ma már nem szerepel annyit a médiában, mint korábban, és ez egy tudatos döntés volt a részéről.

– Azt éreztem, hogy már a csapból is én folyok. Teljesen nem szeretnék visszavonulni, mert még mindig szeretek szerepelni, de már máson van a hangsúly. Írtam például egy könyvet a fizika és a légtorna közötti kapcsolatról. Azt vizsgáltam, hogy bizonyos mozgások miért nehezebbek, milyen erők hatnak ránk forgás-pörgés közben. Az egész projektet nagyon élveztem – mondta a légtornász.