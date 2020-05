Szájmaszkokat sodort partra az óceán Ausztráliában

Külföld

MTI ,

Számos szájmaszkot sodort partra az óceán Ausztráliában, Sydneytől északra, a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált védőfelszerelések egy, a hétvégén viharba került teherhajóról származhatnak – közölte szerdán az AAP ausztrál hírügynökség.

Értesülései szerint a teherhajó mintegy negyven konténert vesztett el az ítéletidőben.

Az ausztrál tengeri biztonsági hivatalhoz (AMSA) több bejelentés is érkezett arról, hogy a dél-ausztrál partokon Magenta Beach és The Entrance nevu település között szokatlan dolgokat vetett partra az óceán. A szájmaszkok mellett építőanyagokat, illetve orvosi eszközöket is találtak.

Az AMSA közölte, hogy mindezek a tárgyak szerepeltek a konténereit elvesztett APL England nevű hajó rakománylistáján. A hatóság szerint most ellenőrzik, hogy a Kínából Melbourne-be tartó teherhajót biztonságosan be tudják-e vontatni Brisbane kikötőjébe.