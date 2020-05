Szakítottak? Hódi Pamela időt kér

View this post on Instagram

Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy egy ideig újra tiltani fogom a kommenteket, azért mert egyszerűen képtelen vagyok olvasni a találgatásokat, kreálásokat… vannak dolgok amiket nehéz magának a léleknek feldolgozni, biztos ismeritek azt hogy magánélet… egyszerűen egyes emberek nem hagynak nekem erre időt, és ami egyébként is nehéz, ők még nehezebbé teszik! Tudom nem mindegy, hogy egy közszereplő milyen szinten enged betekintést a magánéletébe! Én az utóbbi időben vissza vettem, mert úgy éreztem hogy vannak olyan dolgok amiket az ember privátban kell hogy intézzen, és megoldjon! Ezt is meg kellett tapasztalnom, hogy milyen érzés Nekem, illetve belőletek mit vált ki…! Rájöttem, hogy ha nem kaptok információt Tőlem, akkor vagy találgattok vagy jól látjátok… mivel egy komment után a lavina elindul és mindenki hozzáfűz szerinte egy opciót, az már nem jó! Ráadásul csak azért, mert valamiről nem 1 órával a történtek után beszélek, már hazug vagyok, profilokat gyártok a magam védelmére, stb stb! Szívből sajnálom amiért ennyi türelemmel és tisztelettel nem vagytok páran felém😢 Tudom, hogy talán nem is rosszból írjátok csak érdeklődtök, meghát számotokra az csak 1-2 mondat a Pamela fotója alatt, számomra pedig plusz nehézség kezelni jelenleg az életemben! Én egy kis időt kérek míg úgy érzem, hogy itt van az ideje erről beszélnem! Bízom benne megértitek es akik igazán kedveltek mellettem lesztek továbbra is!❤️ Köszönöm!