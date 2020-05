Szijjártó: Soha nem volt még ilyen szoros az Ausztrália és Magyarország közötti gazdasági kapcsolat

Belföld

MTI ,

Soha nem volt még ilyen szoros az Ausztrália és Magyarország közötti gazdasági kapcsolat, az év első két hónapjában százmillió dollárnyi kereskedelmi forgalmat bonyolított le a két ország, amire korábban nem volt példa – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, miután videokonferencia keretében tárgyalt Marise Payne ausztrál külügyminiszterrel.

A megbeszélés után rögzített, az MTI-nek is elküldött felvételen Szijjártó Péter kiemeli: Magyarország a kereskedelmi kapcsolatok további fejlesztése érdekében határozottan támogatja az Európai Unió és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodás mielőbbi megkötését.

“Mi azt várjuk Brüsszeltől, hogy a világjárvány alatt ne lassítsa le ezeket a szabadkereskedelmi tárgyalásokat” – fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter kitért arra is: a megbeszélésen komoly gazdasági sikert is meg tudtak ünnepelni, hiszen nemrégiben írták alá a megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Ausztrália a stratégiai kőolajkészleteinek egy részét Ausztrálián kívül tárolja, a Mol pedig eddig 50 kilotonnányi ausztrál stratégiai kőolajtartalék tárolására nyert lehetőséget. Hozzátette: tárgyalások zajlanak további ausztrál kőolajtartalék magyarországi “tározásáról”.

Megjegyezte: ez “világosan mutatja, hogy érdemes a nemzetközi gazdasági együttműködést fejleszteni a világjárvány idején is”.

A tárcavezető szólt arról is: bár Magyarország és Ausztrália földrajzilag kifejezetten távol vannak egymástól, a két ország mégis hasonló kihívásokkal néz most szembe. Az ausztrál kormány is szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően tudta ellaposítani a járványgörbét, és tudta ezáltal felkészíteni az egészségügyi ellátórendszerét a világjárványra, és most “szigorúan mérlegelve a következményeket, óvatosan lazítja fel ezeket a korlátozó intézkedéseket”.

Elmondta: egyetértettek az ausztrál külügyminiszterrel abban, hogy a világjárvány után semmi nem lesz olyan, mint korábban, és “fontos, hogy levonjuk a következtetéseket, a konzekvenciákat”.

Úgy fogalmazott: “az nem lehet, hogy az elkövetkezendő időszakban egy teljes kontinens olyan mértékben legyen kiszolgáltatott védőeszközök gyártása tekintetében, mint jelenleg. Meg kell találni a módját, hogy világszerte létrejöjjenek olyan gyártási kapacitások”, amelyek egy ilyen helyzetben “kellő ellátásbiztonságot hoznak létre” – mondta Szijjártó Péter.