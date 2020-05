Szikora Robi: A Jóisten mentette meg az életem

Extra

Kiss Nóra ,

Szikora Robit válaszották az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arcának, melynek záróeseményére valószínűleg Ferenc pápa is ellátogat. Az R-GO frontembere örömmel mondott igent a felkérésre, hiszen jómaga is majd 50 éve a vallás szerint éli mindennapjait. Sokszor érzékelte már a Jóisten jelenlétét, aki egyszer a halál torkából is kimentette őt.

A 66 éves énekes 1972-ben lépett be a siófoki nagytemplomba, ahol megérintette őt Isten, azóta pedig a mindennapjai fontos részévé vált a vallás.

– Ötnapos voltam, mikor megkereszteltek. Bár mindig közel éreztem magamhoz Istent, a hirtelen jött siker, csillogás, népszerűség miatt elfelejtettem mik az igazán fontos dolgok. A megtérésem napján egy kis angyali hang invitált be a templomba, és ezzel ráterelt a helyes útra – kezdte Szikora a Lokál Extrának.

Az R-GO frontemberének hitét csak megerősíti, hogy élete legszorultabb helyzetében Isten mindig segítette.

– A Szentlélek mindig velünk van, és általa érzékelhetjük a megváltó jelenlétét. Velem is 2-3 évente előfordult a templomba ülve 1-2 percre. Ez egy valóságos érzés, amit nem tudsz beazonosítani, de hatalmas örömmel jár. Egyszer pedig az életemet is megmentette a jelenlétével. Ausztráliában voltunk turnén, épp a tengerparton pihentünk, mikor megláttunk fuldokolni egy embert. A társammal azonnal a segítségére siettünk, és kimentettük. Én mint egy hős, ezután egyedül beúsztam. A hullámok hatalmasak voltak, próbáltam kiúszni, de csak beljebb sodródtam. Bepánikoltam. Akkor jött a Jóisten hangja, ami megmentette az életemet. Azt mondta: ne félj kishitű, ki fogsz jutni! Ezek idézett szavak voltak a Bibliából, ami erőt adott ahhoz, hogy partot érjek. Csodálatos bizonyítéka volt annak, hogy létezik a Gondviselő.