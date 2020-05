Terjed a koronavírus a délkelet-ázsiai országokban

Külföld

MTI ,

Terjed a koronavírus-járvány délkelet-ázsiai országokban: Szingapúrban a regisztrált fertőzöttek száma szerdán meghaladta a 20 ezret – a második legnagyobb Kelet-Ázsiában Kína után -, a Fülöp-szigeteken pedig a 10 ezret. Indonéziában a járvány miatt szeptemberről decemberre halasztották a helyhatósági választásokat a kabinetiroda szerdai közlése szerint.

Szingapúrban szerdán 788 újabb, bizonyítottan koronavírus-fertőzéses esetről számoltak be, a városállamban ezzel 20 198-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A hivatalos tájékoztatás szerint az új fertőzöttek legtöbbje “olyan munkavállalási engedéllyel rendelkező személy, aki munkásszállón él”.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Szingapúr a negyedik helyet foglalja el az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) világrangsorában. Szingapúr nagymértékben támaszkodik a mintegy 1,4 millió külföldi munkavállalóra nyitott gazdaságának működtetése érdekében, közülük körülbelül 320 ezren élnek szűk férőhelyű szállókon, amelyek járványgócokká váltak.

A városállamban január 23-án jegyezték fel az első koronavírus-fertőzöttet, azonban egy ideig sikerült viszonylag alacsonyan tartani a fertőzés mértékét, április 1-jén “mindössze” ezer fertőzöttet tartottak nyilván. Ezt követően azonban a fertőzés gyorsan elterjedt, két héttel ezelőtt már 10 ezer esetet regisztráltak, majd ennek a kétszeresét most szerdán. A kormány április 7-én korlátozásokat vezetett be, megakadályozandó, hogy a járvány továbbterjedjen a szállásokról. Bár a fertőzöttek száma jelentősen megugrott, eddig “mindössze” 18 halálesetről számoltak be az egészségügyi hatóságok a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben.

A Fülöp-szigeteken meghaladta a 10 ezret a regisztrált fertőzöttek száma – közölte a kormány, amely egyúttal bejelentette, hogy klinikai vizsgálatot indítanak 100 páciens bevonásával, ami során az influenza ellen használt Avigan (favipiravir) nevű gyógyszerrel próbálják meg kezelni a koronavírus-fertőzést.

A manilai egészségügyi tárca szerdai tájékoztatása szerint 320 újabb fertőzöttet jegyeztek fel, ezzel számuk 10 004-re nőtt az országban. További 21-en vesztették életüket, így 658-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

Maria Rose Vergeire Fülöp-szigeteki egészségügyi államtitkár elmondta, hogy a következő napokban megkaphatják az engedélyt az említett klinikai vizsgálat lefolytatására. A gyógyszert Japán küldi, az ellátmány 100 páciens számára elegendő, a vizsgálatra jelentkezés önkéntes alapú – közölte.

A Fülöp-szigetek ezenkívül részt vesz további olyan vizsgálatokban is, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szervezésében folytatnak négy különböző gyógyszerrel és számos vakcinával a koronavírus ellen.

Indonéziában a kabinetiroda szerdán közölte, hogy a járvány miatt szeptemberről decemberre halasztották a helyhatósági választásokat. Az országban 367 újabb koronavírus-fertőzéses esetet jelentettek szerdán, eddig 12 438-an kapták el a kórt a hivatalos adatok szerint. A koronavírus-fertőzés következtében életüket vesztők száma 895-re nőtt, miután 23 újabb halálesetet regisztráltak.

Budi Karya Sumadi indonéz közlekedési miniszter közölte: a kormány a közlekedésre vonatkozó korlátozások enyhítéséről döntött csütörtöktől kezdődően. Ennek értelmében a vasút-, légi- és komptársaságok folytathatják tevékenységüket a közösségi távolságtartásra vonatkozó irányelvek betartásával. A tárcavezető kijelentette, hogy érvényben marad az iszlám böjti hónap, a ramadán végét jelző íd al-fitr (a böjt megtörésének) ünnepével kapcsolatos tilalom. Az ünnep alkalmából Indonéziában a muszlimok lakóhelyükről ellátogatnak szülőhelyükre, ami tömeges mozgást jelent, a kormány ezt azonban az idén megtiltotta.

Indonéziában áprilisban állították le a belföldi légi és tengeri közlekedést, hogy ezzel is megpróbálják lassítani az új koronavírus terjedését, eredetileg május 31-i hatállyal. A dpa német hírügynökség megjegyzi: az újraindulásra vonatkozó döntést azután ismertették, hogy a kormány kedden közölte, az ország gazdasági növekedése (2,97 százalék) 2001 óta nem volt ilyen lassú.