Torlódás a kerékpársáv miatt

Ahogy azt várni lehetett, torlódást okoz az autós közlekedésben a Nagykörúton létesített kerékpársáv. Ezzel eléggé mellélőtt a főváros.

Erzsébetváros–Terézváros – A Nagykörúton régóta rendkívül problémás autóval közlekedni. A főváros patinás főútvonala nem tudta követni a motorizáció gyors fejlődését, a kétszer két sáv régóta kevés a forgalom zavartalanságához. A külső sávot nagyon gyakran foglalják el a kis üzletekbe szállító teherautók, valamint a taxik, várakozó autók. Lényegében csak egy sáv van, amelyen folyamatosan haladhatnak a járművek.

Új sávok a városban

Pest

Nagykörút: az Üllői út és a Váci út között.

Üllői út: a Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút között.

Buda

Bartók Béla út: a Móricz Zsigmond körtér és a Tétényi út között.

Tétényi út: a Bartók Béla út és az Etele út között.

További tervek

Baross utca: a Kálvin tér és az Orczy tér között.

Rákóczi út.

Bringás segítők

