Tóth Vera pincérnőnek állt

Extra

Lokál ,

Az énekesnőnek a járvány miatt hónapok óta nincsenek fellépései, így szerelme, Pauli Zoli éttermében szorgoskodik Palkonyán. Vera nagyon élvezi a vendégek kiszolgálását, még a konyhában is besegít.

„Egyedül a gyúrás, sütés nem megy. Amikor először próbáltam, már rögtön látta Zoli, hogy a mozdulat sem áll rá a kezemre, de amiben tudok, segítek” – árulta el a Borsnak az énekesnő, akire nagyon büszke párja.

„Vera nagyon lelkes és na­gyon ügyes is. Mindig mondom neki, hogy csak akkor csinálja, ha van hozzá kedve, de neki mindig van kedve. Úgyhogy egyik nap háziasszonykodik, ami azt jelenti, hogy ő foglalkozik a vendégekkel, beszélget velük, figyeli minden kívánságukat, de sokszor felszolgál. Most hétvégén pedig saját szenvedélyének is hódol, és zongorista kíséretében énekelt a vendégeknek. (…) Nem mondom, hogy kevés ez a napi minimum 14 óra munka, de azt gondolom, mindannyian jól bírjuk. És felemelő érzés egy húzós nap végén leülni, s kicsit összebújni Verával. Igazi társ ő nekem az életben, és nagyon büszke va­gyok rá” – mondta Pauli Zoli.