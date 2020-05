Tudtuk, de nem sejtettük

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Szeged – A címben idézett mondat az Oscar című filmből származik, a meglepett főszereplőt alakító Sylvester Stallone fakad ki így. A járványügyi helyzet kezdetén járt szájról szájra az a vicc, hogy maszkos férfiak lépnek be a bankba, mire a riadt ügyfeleknek odaszól az egyik: nyugalom, ez csak egy bankrablás. Tudtuk, hogy létezhet ilyen, de nem sejtettük, hogy meg is történhet, mégpedig Szegeden, ahol egy szájmaszkot és napszemüveget viselő férfi valamivel 11.30 után bement a Csongrádi sugárúton található postára, hogy ott egy fegyvernek látszó tárggyal pénzt követeljen, majd azzal le is lépjen. Lapzártánkkor a rendőrség még kereste az elkövetőt.