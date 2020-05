Új munkát kerestek a magyar sztárok

Extra

Kiss Nóra ,

A járvány miatt már több mint két hónapja bezártak a színházak és elhalasztották a koncerteket. Néhány magyar színész és zenész ezért új munkahely után nézett. Teljesen más szférában próbálnak helytállni, ezzel szabadidejüket is hasznosan tudják tölteni, és biztos bevételre is szert tesznek.

Tóth Vera felszolgál

Az énekesnő szerelme éttermében segédkezik Palkonyán. „Vera nagyon lelkes és na­gyon ügyes is. Mindig mondom neki, hogy csak akkor csinálja, ha van hozzá kedve, de neki mindig van kedve. Úgyhogy egyik nap háziasszonykodik, ami azt jelenti, hogy ő foglalkozik a vendégekkel, beszélget velük, figyeli minden kívánságukat, de sokszor felszolgál, és saját szenvedélyének is hódol, és zongorista kíséretében énekel a vendégeknek” – áradozott párjáról Pauli Zoli a Borsnak.

MC Hawer árubeszerző

A zenész szinte minden tartalékát felélte, ezért párja, Fanni szüleihez költözött Borsodba, ahol besegít a családi vállalkozásba. „Hamarosan feléljük a tartalékainkat is, de persze kötelező kiadásaink minden hónapban vannak. (…) A párom szülei Borsodban élnek. A faluban van egy élelmiszerboltjuk, ami most meglehetősen jól megy. (…) Régebben Fanni is dolgozott náluk, amikor még Kazincbarcikán lakott a szülői házban. Jó a viszonyom a párom szüleivel, így felvetődött, hogy beállhatunk hozzájuk dolgozni. Én mennék apukával árut beszerezni, Fanni pedig visszatérne a boltba. Pár hónapig Kazincbarcikán bérelnénk egy lakást, és ott húznánk ki addig, amíg csak lehet” – mondta a Ripostnak MC Hawer, akinek most talán rendeződhet az élete, az esküvőkön ugyanis újrazenélhet majd együttesével.

Vastag Tamás asztalosként próbálta ki magát

Tomi korábban koronavírusteszteket szállított, nemrég pedig asztalosnak állt. „A kétkezi munka nem áll tőlem messze. (…) Valamilyen szinten sikerült elsajátítanom, ugyanis az egyik szomszédommal a nulláról építettünk fel egy konyhát. Mindent mi magunk csináltunk, egész jól sikerült, és ez olyan lendületet adott, hogy akár bele is vetném magam a szakmába. (…) Persze per pillanat még nem fenyeget az éhhalál, vannak tartalékaim, de azért lássuk be, ha a világjárvány okozta munkanélküliség sokáig fenn áll, akkor hiába bármekkora tartalék, ha nem tudok enni adni majd a gyermekeimnek. Akkor igenis dolgozni kell!” – mesélte a Borsnak.

Détár Enikő árufeltöltő lett

„Elkezdtem gondolkodni, hogyha ez 2-3 hónapnál tovább tart vagy esetleg jön egy újabb hullám, akkor nem eret akarok vágni, megpróbálok nem segélyért rohanni, hanem mi az, amit én ennyi idősen el tudok végezni. (…) Ki akartam próbálni, bírom-e az árufeltöltést! Nekem ebben az a legnehezebb, hogy éjszakai bagoly vagyok, és itt hajnali 6-kor kell kelnem. Az bizony nehezemre esik! Egyébként minden megy simán, amikor az üzletben dolgozom. Rövid szünetek vannak, olyankor beszélgetek azokkal az emberekkel, akik szintén bevállalták ezt a munkakört; klassz munkatársaim vannak” – árulta el a Hot!-nak Enikő.