Újabb betegek haltak meg a Pesti úti idősotthonban

Már 44-en haltak meg a koronavírus miatt a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon lakói közül. A Ripostnak most az egyik lakó özvegye nyilatkozott az ott uralkodó áldatlan állapotokról. Katrin a napokban temette el gerincbeteg férjét, Józsefet. Az asszony csak „halálgyárnak” hívja az intézményt.

„Amikor kiderült, hogy rühes lett, majd elájultam! Naponta mentem kezelni a sebeket, pelenkáztam, etettem. Ha később tudtam menni, akkor se csinálta meg senki, és nem is segítettek. Sokszor a saját vizeletében találtam rá! Orvossal nem tudtam beszélni. Nem árulták el, milyen gyógyszereket adnak neki, de amikor elkezdett zavartan viselkedni, állandóan aludt, kiderítettem: nyugtatózták úgy, hogy sosem volt pszichés problémája! Kértem, hogy azonnal hagyják abba, erre a pszichiáterre hivatkoztak, de addig cirkuszoltam, míg be nem fejezték a nyugtatózást” – mesélte a lapnak sírva az asszony, aki havi 100 ezer forintot fizetett ezért az „ellátásért”. A család már többször gondolkodott, hogy elhozzák az otthonból a férfit, de a kijárási tilalom miatt erre végül nem került sor.

„Amikor ezt meghallottam, tudtam, hogy ez a férjem halálát jelenti, mert se etetni, se pelenkázni nem fogja senki az otthonban” – mondta a megtört özvegy, aki szerint nem csoda, hogy a koronavírus elszabadult az otthonban.

De nemcsak ő, hanem a különböző vizsgálatok is számtalan hiányosságot tártak fel a fővárosi fenntartású otthonban. Ezekért a kormányhivatal egymilliós bírságot is kiszabott. Karácsony Gergely főpolgármester továbbra sem vállalja a felelősséget, és másokra mutogat.

Csigatempóban készül Karácsony bicikliútja

Még egy bicikliutat sem tud megcsinálni Karácsony! A főpolgármester sokat vitatott döntése, hogy a várost telerakja kerékpársávval, ami miatt a Nagykörúton és az Üllői úton is rendszeresek a dugók, mert a biciklisávokat mindenütt az autós sávok kárára hozták létre. A tiltakozások ellenére a főpolgármester nem áll le, és újabb kerékpárutak kialakítását tervezi. Vasárnap például a BKK azt közölte, hogy a XI. kerületi Villányi úton is lesz biciklisáv, a munkálatok hétfőn kezdődnek. Munkatársunk hétfő délelőtt még egy „kapavágást” sem látott a környéken, kedden is még csak ímmel-ámmal kezdték el a munkát: néhány bólyát helyeztek ki, illetve a felfestést kezdték el, azt is csak egy rövid szakaszon. Tudni kell, hogy Karácsony sehol sem alakít ki nagyobb munkálatokkal járó kerékpársávot, csupán egy sárga csíkkal festeti át az addigi autósávot, hogy a biciklisek használhassák. Érthetetlen, hogy egy sáv felfestése és néhány tábla áthelyezése miért tart napokig…