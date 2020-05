Újabb egészségügyi ellátásokat vezetnek vissza

Extra

Holló Bettina ,

A járványügyi helyzet javulásával újabb egészségügyi ellátások kerülhetnek visszavezetésre. Mától elindulhatnak többek között az alkalmi szűrővizsgálatok, de a fekvőbeteg-ellátásban a tervezhető műtétek is elvégezhetőek lesznek.

A kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően május 4-én részben újraindulhatott az egészségügyi ellátás. Visszavezetésre kerültek a háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések, a transzplantációs beavatkozások bizonyos formái, és az egynapos sebészet ellátás is. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján most újabb bővítésekről számolt be.

– Május 18-tól indíthatók az úgynevezett nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatok – jelentette ki Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos példaként említette a foglalkozás-egészségügyi szűréseket, az alkalmassági vizsgálatokat, valamint az alkalomszerű szűréseket, köztük a szív- és érrendszeri, valamint a szájüregi szűrővizsgálatokat. Emellett jó hírrel szolgált azoknak, akik a fekvőbeteg-ellátásban elektív, vagyis tervezhető műtétre várnak, ugyanis mától ezek is elvégezhetők, nem csak a sürgősségi beavatkozások. Kiemelte, hogy a krónikus ellátások és a kúraszerű ellátások is fokozatosan visszavezetésre kerülhetnek. Az ellátások igénybevételéhez telefonon kell bejelentkezni.

A járványügyi készültséget fenn kell tartani

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az intenzív ágyak fenntartására továbbra is szükség van.

– A koronavírus még jelen van, látjuk, hogy csökkenő mértékben, de még mindig adódnak újabb fertőződések. A járványügyi készültséget fenn kell tartanunk, ami azt a célt szolgálja, hogy adott esetben rugalmas ágyszervezés, ellátás révén megfelelő ellátást kapjanak a koronavírusos betegek, és az egyéb ellátásra várók is – szögezte le. Hozzátette, hogy a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak egyharmada most felszabadítható.