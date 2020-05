Belföld

MTI ,

Újabb jelentősebb tömegek indulhatnak útnak Afrikából a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György szerint egyes afrikai országok, amelyek gazdasága amúgyis gyenge lábon áll, nehezen tudnak kezelni a vírushelyzet miatti gazdasági visszaesést. Ezáltal újabb, jelentősebb tömegek indulhatnak útnak a megélhetés reményében részben Afrikán belül, részben pedig a jólét reményében Európába.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy a migránsok Franciaországból növekvő számban próbálnak meg illegálisan átjutni Nagy-Britanniába. Egy részük az alagúton keresztül kamionokon, vonatokon, de az utóbbi egy-két hónapban csónakokkal és hajókkal is próbálkozik. Ez egyrészt belbiztonsági veszélyt jelent és ronthathatja a közbiztonságot, valamint nehéz kiszámíthatni, hogy a tömegmozgások és a vírushelyzet között milyen összefüggések lehetnek – mondta.

Kitért Törökország helyzetére is, ahol a görög-török határon csütörtök éjjel kétszer is az Evrosz folyón gumicsónakokból lövést adtak le görög területre. Az incidens a német Frontex-járőröket is érintette – tette hozzá Bakondi György.