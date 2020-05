Újabb védőeszközök érkeznek a kórházakba és az idősotthonokba

Belföld

MTI ,

Újabb védőeszközök érkeznek csütörtökön 29 kórházba és az Országos Mentőszolgálathoz – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: az operatív törzs – a kormányhivatalokon keresztül – újabb védőeszközökkel segíti az idősotthonokat.

Szólt arról is, hogy két mobiltelefonos alkalmazást is kifejlesztettek, amelyek hasznosak lehetnek a járvány elleni védekezésben. Az egyik a házikarantén-applikáció, amely az elrendelt hatósági házi karanténok elektronikus ellenőrzését szolgálja; ezt az alkalmazást eddig 585-en telepítették, és most is 528-an használják.

A kontaktuskutatást segíti a “vírusradar” applikáció, amelynek tömeges használata esetén az azonosított fertőzöttekről kimutatható, kihez voltak kétméteres távolságon belül legalább húsz percig – tette hozzá Kiss Róbert.

Elmondta azt is, hogy szerdán 641 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 084 van érvényben. Szerdán 14 esetben intézkedtek a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben szerdán 335 alkalommal intézkedtek, közülük 172-en figyelmeztetést, 96-an helyszíni bírságot kaptak, 67 embert pedig feljelentettek. Március 28-a óta ilyen ügyben 49 898-szor intézkedtek a rendőrök az ország területén.

A vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése során szerdán 66 emberrel szemben kellett intézkedni, ebből 35 figyelmeztetéssel zárult, 9 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 22 feljelentést tettek. Május 4-e óta 739 rendőri intézkedést történt ilyen ügyben.

A határforgalomról szólva közölte: a teherforgalomban a belépő oldalon Tompánál két-, Röszkénél három-, Csanádpalotánál egyórás a várakozás, a kilépő oldalon Csanádpalotánál három-, Ártándnál kétórás várakozásra kell számítani. A személyforgalomban Nagylaknál a belépő oldalon két órát kell várakozni.