Újra üzemel két börzsönyi erdei vasút

A járványügyi helyzet enyhülésével ismét pályára állnak a vasúti kocsik két börzsönyi kisvasúti vonalon. 2020. május 23-tól már újra közlekednek vonatok a Kemencei Erdei Múzeumvasút és a Márianosztra-Nagyirtáspuszta Erdei Vasút vonalán. A Királyréti Erdei Vasút felújítása tavasszal kezdődött, így néhány hónapig még nem fogad látogatókat.

Az Ipoly Erdő Zrt. közleményében arról számolt be, hogy a biztonságos utazás feltételeinek megteremtése után újra várjuk a látogatókat a Márianosztra-Nagyirtáspuszta Erdei Vasúton. A biztonsági óvintézkedések értelmében az utazás alkalmával kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kisvasúti utazás során is kötelező a 1,5 méteres védőtávolság tartása, kivéve az egy háztartásban élők vagy egy utazóközösségbe tartozók között. A vasúti kocsikat naponta fertőtlenítik, lehetőség szerint nyitott ablakokkal közlekedtetik. A biztonságos távolság betarthatósága érdekében ha szükséges, korlátozzák a felszálló utasok számát. A vonatok május 23- tól szombat-vasárnap és ünnepnap közlekednek.

Idén megújul a Börzsöny leglátogatottabb kisvasútja, a Királyréti Erdei Vasút, valamint a Kemencei Erdei Múzeumvasút. A vasút teljes megújulását szolgáló fejlesztések munkálatai már elkezdődtek. Ennek értelmében a Királyréti Erdei Vasúton jelenleg teljes pályazárral folyik a munka, ezért nem fogad látogatókat.

A felújítás ezen szakaszában a Kemencei Erdei Múzeumvasút még fogad utasokat, így a járvány miatti korlátozások feloldását követően újra pályára állnak a kisvasúti kocsik.

Május 23-tól szombat, vasárnap és ünnepnapokon – a felújítás miatt rövidített szakaszon –Kemence – Godóvár állomás között sűrűbb menetrend szerint utazhatnak a vasúton.

Az aktuális menetrendekről a www.kisvasutak.ipolyerdo.hu oldalon tájékozódhatnak.