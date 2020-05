Újra vár az állatkert!

Belföld

Kiss Nóra ,

A Lokál tegnap bejárta a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ami 66 nap után nyitotta meg újra a kapuit. A borús idő ellenére szép számmal érkeztek látogatók, főként kisgyermekes családok és szerelmespárok. A szigorú előírásokat betartva mind a vendégek, mind az állatok nagyon örültek, hogy ennyi idő után viszontláthatják egymást.

Több mint két hónap után újra hangos gyermekkacajtól zengett a Fővárosi Állat- és Növénykert. A borús idő ellenére az újranyitásra szép számmal érkeztek látogatók, akik már alig várták, hogy megnézhessék kedvenc lakóikat.

– Nekünk bérletünk van az állatkertbe, szinte minden hétvégét itt töltünk. Hiányzott már, és alig vártuk, hogy újra itt lehessünk. A kisfiam, Levi nehezen bírta már a négy fal között, és nagyon boldog volt, mikor megtudta, hogy ismét eljöhetünk ide – mondta Dorka.

– Másfél éve voltunk itt legutóbb. Nagyon nehezen bírtuk a bezártságot a kislányainkkal, ezért amint láttuk, hogy kinyit az állatkert jöttünk is kicsit kikapcsolódni – mesélte Noémi és Alex. A kétgyermekes család a legtöbb időt a papagájoknál töltötte.

Nemcsak kisgyermekes családok, de szerelmesek is érkeztek egy kis szabadtéri romantikázásra. – Szerettünk volna kettesben ellátogatni ide, de pont akkor zártak be a vírus miatt. Jó érzés végre a friss levegőn, a szabadban együtt lenni, és nemcsak a négy fal között romantikázni – mosolyodott el Laura, aki párjával, Ariánnal érkezett.

A látogatók mellett az állatok is nagyon örültek, hogy újra élettel telt meg lakóhelyük. A medvék boldogan játszottak és ugráltak a kifutón, amint észrevették a közönséget, de az orangutánok is szívesen produkálták magukat még evés közben is.

Nem szenvedtek semmiben hiányt az állatok

– Nehéz volt, de mindent meg tudtunk úgy oldani, hogy az állatok semmiben ne szenvedjenek hiányt. Egyedül a látogatók hiányoztak nekik. Örülünk, hogy végre kinyithattunk, betartva minden óvintézkedést. Ha részben is, de vissza tudtuk adni az állatkertet a közönségnek. Reméljük, hogy fokozatosan, biztonságos körülmények között újra visszatérhetünk a régi kerékvágásba – mondta a Lokálnak Hanga Zoltán szóvivő, aki hozzátette: sok családnak életforma, hogy rendszeresen ellátogat az állatkertbe, ők viselték a legnehezebben ezt az időszakot.

Legfontosabb előírások