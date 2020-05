Újranyitnak a Nanushka üzletei

Extra

Kéri Gergely ,

Jó hír a divatrajongóknak, május 23-án újra kinyit a Nanushka Bécsi utcai üzlete, július elejétől pedig a New York-i márkabolt is várja a vásárlókat. A koronavírus okozta járványhelyzet a Nanushkát is negatívan érintette. A cég az elsők között döntött budapesti és New York-i üzleteinek átmeneti bezárása mellett dolgozóik és vásárlóik biztonsága érdekében.

A járványhelyzet alatt maszkgyártásra átállt Nanushka számára esszenciális a közösség szerepe, vásárlóit nem hagyta magára a krízis alatt sem. Attól függetlenül, hogy divatcégként az eladások nagyságrendje meghatározó a vállalat működése szempontjából, a márka szellemisége nem csupán erről szól. Ezért is volt nagyon fontos, hogy a cég a fizikai távolmaradás ellenére megteremtette a kapcsolattartás és a Nanushka közkedvelt miliőjébe való bekapcsolódás lehetőségét.

A Nanushka mindennapjaiban – a kevésbé viharos időszakokban is – fontos szerepet kap a fogyasztókkal történő párbeszéd, így a vírus okozta nehézségben sem történt ez másként; online meditációs alkalmakat, jóga órákat és egyéb, kikapcsolódást támogató programokat biztosítottak követőik számára.

Az új védelmi intézkedések azonban lehetővé teszik, hogy május 23-án, szombaton 11.00 órától újra kinyissa kapuit a Nanushka budapesti boltja. Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretné a legújabb 2020 tavasz-nyári kollekció darabjait felpróbálni, vagy helyben, a teraszon elfogyasztani méltán híres kávéjukat.

A New York-i üzlet július elején nyit ki újra, a Nanushka térhódítása pedig továbbra sem áll meg, ősszel Londonban folytatódik a következő márkabolt megnyitásával.