Belföld IV.kerület V.kerület VI.kerület VII.kerület XIII.kerület

Kerékgyartó György ,

Budapest – Így is lehet: a karanténban a rendszeresség és a mozgás mellett fontos, hogy értelmes, tartalmas kedvteléssel üssük el a szabadidőt. Erre alkalmas a fűszernövények termesztése, ami – mint azt fotónk is mutatja – akár kert nélkül, egy balkonon is végezhető.