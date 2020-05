Vajtó Lajos feleslegesen parázott az apaságtól

Extra

Holló Bettina ,

Fésűs Nelly férjét, Vajtó Lajost sosem foglalkoztatta a kora. Mióta azonban édesapa, mindent megtesz azért, hogy a lehető legtovább aktív részese legyen a kis Elza életének. A 60 éves üzletembert eleinte megrémítette a kicsi érkezése, ma már azonban úgy véli: ez a legjobb dolog, ami valaha történt vele.

Vajtó Lajos és Fésűs Nelly több mint 8 éve alkotnak egy párt, 2018-ban pedig a boldogító igent is kimondták. Maguk sem gondolták volna, hogy ezen a szép napon már ott lesz velük közös gyermekük Elza, akit a 48 éves színésznő 2014-ben hozott világra.

–Megrémültem, amikor megtudtam, hogy jön a baba – kezdte a Lokál Extrának Vajtó Lajos.

– Azt gondoltam, hogy a párom részéről ez egy merénylet, sokkot kaptam. Úgy éreztem, hogy távol áll tőlem ez a szerep, főként lányos apukának nem tudtam elképzelni magam. De vettem egy nagy levegőt, leültettük otthon Nelly nagylányát, Csengét, és megkérdeztük tőle, mit szólna hozzá, ha ideköltözne hozzánk valaki, méghozzá egy kistesó. Akartuk, hogy érezze, számít az ő szava is. Természetesen nagyon örült, és belevágtunk – mondta az üzletember, akinek noha van egy felnőtt fia, Ricsit csak 15 éves korában ismerte meg, így az ő gyerekkorából javarészt kimaradt. Az ötéves Elzánál azonban mindenből kiveszi a részét.

– Teljesen feleslegesen paráztam, röstellem, hogy ilyen buta voltam. Kislányos apának lenni a világon a legjobb dolog, Elza maga a csoda. Mindent miatta teszek, akkor vagyok a legboldogabb, amikor vele lehetek. Ő is szeret velem lenni, hisz az anyukájával ellentétben én három mesét is megengedek. Most mit csináljak? Nem tudok neki nemet mondani – mondta Vajtó.

„Elzát az édesanyám küldte”

– A kislányom egy hatalmas űrt pótol be a mindennapokban, méghozzá azt, amit az édesanyám hagyott maga után. Ő 2013. november 17-én hunyt el, Elza pedig rá három hónapra, 2014. január 17-én fogant meg. Biztos vagyok be, hogy anyukám küldte őt, rá emlékeztet, olyannyira, hogy a tarkóján van egy tűzfolt, éppolyan, mint amilyen édesanyámnak is volt – tette hozzá Lajos.

Igyekszik fitt és fiatalos maradni

Az üzletember nemrég lett 60 éves, ami aggasztja, de csakis kizárólag a kislánya miatt.

– Próbálok nem rágörcsölni, de bevallom, nap mint nap foglalkoztat ez a kérdés, kicsit jobban is mint kellene. Szeretnék minél tovább jelen lenni Elza életében, és ezért mindent meg is teszek. Egészségesen élek, sokat sportolok, remélem sok szép évünk lesz közösen – mondta az üzletember.