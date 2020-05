Varga Judit: Várhatóan június 20-án a veszélyhelyzet megszűnik Magyarországon

Belföld

MTI ,

Megint bebizonyosodott, hogy a hazai és a brüsszeli baloldal alaptalanul, politikai alapon vádolta a magyar kormányt az elmúlt hónapokban, hiszen ma benyújtásra kerül az a törvényjavaslat, amellyel az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy szüntesse meg veszélyhelyzetet. A törvény elfogadásával, számtalan európai országnál jóval előbb, várhatóan június 20-án a veszélyhelyzet megszűnik Magyarországon – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter kedden az Európa Tanács Általános Ügyek Tanácsának videokonferenciáját követően.

Az esemény után az igazságügyi miniszter az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a mai egyeztetés fő témái között szerepelt többek között a koronavírus ellen bevezetett intézkedések enyhítése, a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret (MFF) és az uniós gazdaság talpra állítását elősegítő pénzügyi eszközök. Varga Judit hangsúlyozta: Magyarország sikeresen zárta le a koronavírus elleni védekezés első szakaszát, ami azért volt lehetséges, mert a rendkívüli jogrendnek köszönhetően a magyar kormány gyors és eredményes döntéseket tudott hozni a járvány megfékezésére.

Varga Judit emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben példátlan dezinformációs kampány folyt Magyarország ellen, mind a hazai, mind nemzetközi színtéren a lex-COVID törvénnyel és a veszélyhelyzet kihirdetésével kapcsolatban. “Nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányt alaptalanul vádolják, de csakúgy, mint eddig annyiszor már, a rólunk terjesztett félrevezető információk most is nyilvánvalóan hamisnak bizonyultak” – mutatott rá Varga Judit. A mai napon benyújtásra kerül az Országgyűlés elé az a törvényjavaslat, amely a rendkívüli jogrend visszavonását célozza. Most mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a veszélyhelyzetben hozott intézkedések nemcsak szükségesek, arányosak és sikeresek, hanem átmeneti jellegűek is voltak – hangsúlyozta a tárcavezető.

Varga Judit arra is rámutatott, hogy a védekezés második szakaszában és az európai gazdaság újraindításában kulcsfontosságú az egységes piac megfelelő működésének helyreállítása, amelynek katalizátora lehet egy Közép-Európa versenyképességét elősegítő ipar-, közlekedés- és energiaszektor-fejlesztés.

Az Európai Bizottság holnap bejelentésre kerülő, gazdaságélénkítésre és a következő hétéves uniós költségvetésre vonatkozó csomagjával kapcsolatban Varga Judit kijelentette: a koronavírus gazdasági hatásai minden tagállamot érintenek, azonban az egészségügyi válság által leginkább sújtott országok nem esnek egybe a legszegényebbekkel. “Ezért az új gazdaságélénkítési csomag kapcsán kiemelt magyar szempont, hogy a sikeres védekezés nem büntethető a források átcsoportosításával. A fejletlenebb országok felzárkózása továbbra is prioritás, ezért ragaszkodunk a kohéziós források megőrzéséhez” – hangsúlyozta Varga Judit. Az igazságügyi miniszter továbbá kiemelte, hogy a javasolt pénzügyi eszközöknek minden tagállam számára elérhetőnek kell lennie, a források elosztására vonatkozó kritériumoknak tükrözniük kell a tagállamok fejlettségét, a gazdasági növekedésben tapasztalható visszaesés mértékét és a földrajzi egyensúlyt.