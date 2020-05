Extra

Holló Bettina ,

Megéri magyar terméket vásárolni, hiszen amellett, hogy a hazai gazdaságot támogatjuk vele, így biztonságos, jó minőségű élelmiszer kerülhet az asztalunkra. A koronavírus idején ez különösen fontos, de úgy tűnik, hogy ezzel a vásárlók is tisztában vannak, ugyanis egyre inkább a magyar termékek mellett teszik le voksukat.



Az elmúlt években folyamatosan nőtt a magyar termékek népszerűsége. Egy kutatás szerint a vásárlók két hasonló árucikk közül szívesebben veszik le a polcról a hazait, és ezért akár 10 százalékos felárat is hajlandók fizetni, abban az esetben, ha az eredetet jól ismert védjegy tanúsítja.

– A fogyasztók számára az ár mellett a minőség és a származás is meghatározó lett – jelentette ki a Lokálnak Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Úgy tűnik, hogy a járvány idején ez még inkább elmondható, a vásárlók ebben a nehéz gazdasági helyzetben szolidaritási okokból is szívesen fordulnak a magyar termékek felé, és abban bízunk, hogy a tudatos döntések iránti lelkesedés a jövőben is megmarad – árulta el Eszter.

Ma Magyarországon csaknem 170 cég mintegy 4000 terméke és szolgáltatása viseli a Magyar Termék védjegyek valamelyikét. Jó érzés ezek mellett dönteni, mivel az itthon működő vállalkozásokat támogatjuk vele, ami azt is jelenti, hogy így munkahelyeket őrizhetünk meg, amire most különösen nagy szükség van. Persze nemcsak a gyártó jár jól, hanem a vásárló is.

– A hazai termékek megbízhatók, biztonságosak és jó minőségűek. Egy élelmiszer esetében abban is biztosak lehetünk, hogy frissebbek, hisz lényegesen kevesebb idő telik el a termelés, előállítás és a vásárlás időpontja között. A rövidebb szállítási útnak köszönhetően kevésbé terheli a környezetet, kisebb az ökológiai lábnyoma, mint egy importterméknek – tette hozzá az ügyvezető.

Vedd és védd a hazait!

A Magyar Termék védjegyrendszert működtető nonprofit cég március végén indította útjára a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” mozgalmat, amellyel még több vásárlóhoz eljuthat ez a fontos üzenet.

– A gyártók reklámok, nyereményjátékok formájában csatlakoztak a kezdeményezéshez, de sok magánszemély is mellénk állt. A Facebookon bárki beállíthatja a profilképéhez a #veddahazait keretet, amellyel kifejezheti a magyar termékek szeretetét.

Online piac nyílt

A magyar gazdák a koronavírus-járvány idején is megfeszített tempóban dolgoztak, és szeretnék, ha termékeik a vásárlókhoz is eljutnának – erről Nagy István beszélt a termeloikosar.hu weboldal elindulása kapcsán. Az agrárminiszter szerint a virtuális kereskedelem, a virtuális piacok megléte és szerepe a járvány elmúltával is megmarad, hiszen ez az árubeszerezés legkényelmesebb módja.

„Vettem hazait”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a magyar termékek kiváló minőségére. „Vettem hazait” – írta a fotóhoz, amelyen kizárólag hazai termékek láthatók. A posztot #veddahazait hashtaggel is ellátta.