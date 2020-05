Végre újra megölelhetjük a nagyszülőket!

Extra

P. L. ,

Újra eljöhet a családi találkozások, hosszú ölelések és személyes beszélgetések ideje! A korlátozások enyhítésével végre a szülőket, nagyszülőket is szorosan magunkhoz szoríthatjuk, bár van egy fontos szabály amit továbbra is be kell tartani, hogy a család apraja-nagyja egészséges maradjon. A Lokál az országos tiszti főorvost, Müller Cecíliát kérdezte meg, milyen óvintézkedésekkel tudunk továbbra is vigyázni idős szeretteinkre.

Az élet lassan kezd visszaállni a régi kerékvágásba, ám nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy idős hozzátartozóink, valamint krónikus beteg szeretteink továbbra is veszélynek vannak kitéve. Az ő védelmüket továbbra is szem előtt kell tartanunk, ám a Lokál kérdésére válaszolva, Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, végre lazíthatunk a távolságtartás szabályain a szülőkkel, nagyszülőkkel szemben. – Ugyanolyan fontos a személyi higiénia, mint korábban. Mossunk alaposan kezet, és csak egészségesek találkozzanak egymással – emelte ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, akin nem jelentkeztek a koronavírus tünetei és egészséges, végre már meg is ölelheti, sőt még puszit is adhat a nagyinak.

– Éppen itt az ideje, hogy kifejezzük a szeretetünket egymás iránt fizikailag is. Olyan hosszú idő volt, amit távol kellett egymástól töltenünk, hogy most már erre nincs szükség. A nagyszülők és az unokák most már találkozhatnak egymással – kezdte mosolyogva Müller Cecília, aki kiemelte, mi az egyetlen feltétele annak, hogy a családok újra megölelhessék rég nem látott szeretteiket. – Természetesen a vidéki nagymamák is feljöhetnek az unokákhoz és fordítva. A legfőbb üzenet és a legfontosabb, hogy mindegyikük legyen egészséges. Kölcsönösen vigyázzunk egymásra, a gyerekek is, és a nagyszülők is legyenek egészségesek!

Mit tegyen aki tüneteket észlel magán?

A koronavírus sajnos még jelen van, de már nem olyan mértékben, mint korábban. Éppen ezért, ahhoz, hogy az egész család egészséges maradjon, és véletlenül se fertőzzük meg a nagyszülőket, fontos, hogy aki tüneteket észlel magán – láz, levertség, száraz köhögés – mindenképpen telefonon értesítse a háziorvosát. A szakember pedig majd megteszi a szükséges óvintézkedéseket.

Tartsuk be a szabályokat!

Hogy a járványhelyzet továbbra se fokozódjon, és ne kelljen újra ilyen hosszú ideig távolságot tartani szeretteinktől, muszáj betartani azokat az óvintézkedéseket, ami a járvány további terjedését akadályozza. Ilyen például, hogy a tömegközlekedési eszközökön és boltokban is használjunk maszkot vagy az arcunkat, orrunkat eltakaró eszközt. Ha betartjuk ezeket a szabályokat, továbbra is bármikor megölelhetjük a nagyszülőket!