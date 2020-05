Vigyáz a babájára

Extra

Lokál ,

A Glee sztárja, Lea Michele április utolsó napjaiban jelentette be, hogy babát vár. Az énekes-színésznő egy telefonos interjúban elmondta, hogy óriási csodaként éli meg, hogy babája lehet, ugyanis korábbi hormonproblémái miatt azt gondolta, hogy az anyaság számára soha nem adatik meg.

– A világjárvány miatt millió és egy okunk van szomorkodni, én azonban minden nap úgy kelek fel, hogy áldott vagyok, hiszen a pocakomban növekszik az első gyermekem – mondta Lea, aki hozzátette, minden óvintézkedést betart, és csak nagyon ritkán hagyja el otthonát, ahol önkéntes karanténban van férjével, Zandy Reichel. – Nekem most nemcsak önmagamra, hanem a kisbabámra is gondolni kell, nehogy megfertőződjünk. Ezért mindig maszkban lépek ki az utcára, és szemüveget is felveszek, nehogy véletlenül az arcomhoz érjek – mondta.