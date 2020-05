Vigyázzunk egymásra a munkahelyen is!

Extra

Holló Bettina ,

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília ellátta hasznos tanácsokkal azokat, akik esetleg visszatérnek a munkahelyükre a home office után és a munkáltatókat is.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta sok munkavállalónak nyílt lehetősége az otthoni munkavégzésre, vagyis a home office-ra. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint ez az időszak lehetőséget nyújtott arra, hogy a munkáltató levonja a tapasztalatokat. Most azonban a javuló járványügyi helyzetben a munkavállalás körülményei megváltozhatnak, de vannak olyan munkahelyek, ahol eddig sem volt megoldható a home office. Az országos tiszti főorvos szerint benti munkavégzés esetén néhány szabályt mindenképp be kell tartani.

Fontos tanácsok

Csak az menjen dolgozni, aki egészséges!

Figyeljünk a személyes higiéniára, belépést követően használjunk érintésmentes kézfertőtlenítőt, vagy azonnal mossunk kezet szappannal, langyos vízzel. Ezt ismételjük meg naponta többször is.

Tartsuk tisztán a környezetünket, a gyakran érintett tárgyakat, például klaviatúrát, egeret gyakran fertőtlenítsük le. A takarító személyzetnek is vírusölő fertőtlenítést kell alkalmaznia.

Alakítsuk át a munkavégzés helyét annak megfelelően, hogy a munkavállalók között a másfél-kétméteres távolság meglegyen.

Ha van ablak, gyakran nyissuk ki, ha nincs, megfelelően kell működnie a szellőzőrendszernek, ebben érdemes szakember segítségét kérni.

Ha a munkahelyen megbetegedés történik, akkor a munkavállaló szóljon a munkáltatónak, akinek fel kell vennie a kapcsolatot a népegészségügyi hatósággal. Emellett a munkavállaló hagyja el a munkahelyét, és forduljon orvoshoz.

A munkahelyi éttermekben se legyen zsúfoltság, ha szükséges, időben tolják el a kollégák az étkezést.

A munkahelyi éttermekben az ételeket folyamatosan 60 fok felett kell tartani.

A konyhában, étkezőben is legyen kézfertőtlenítő.

A mosogatás legyen alapos, mosogatógép esetén használjuk a magasabb hőfokot.

A mindenki által használt fűszertartókat, ecetesüveget, kenyérkosarat, tálcákat gyakran fertőtlenítsük, a textíliákat gyakran mossuk.

Amennyiben van a munkahelyen sportolási lehetőség, az egymáshoz közel ülők edzhetnek egyszerre, de akik külön légtérben dolgoznak, azok ezt kerüljék.

Egyre több a gyógyult

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy egy nyugodtabb szakaszba érkeztünk, a járvány ugyanis mérséklődik. 39 új megbetegedésről számolt be, így az igazolt fertőzöttek száma összesen 3380 fő, ebből 1775-en aktív fertőzöttek. 6 új halálesetről is beszámolt, így az elhunytak száma 436-ra nőtt. Kórházi ellátásra jelenleg 658-an szorulnak, 49-en vannak lélegeztetőgépen. Örvendetes az, hogy 1169-en már meggyógyultak, valamint hogy a vidéki enyhítések ellenére a fertőzöttek száma alacsonyan maradt. A legtöbb fertőzött továbbra is Budapesten van, 1619 fő.