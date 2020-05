Vigyázzunk egymásra: folyamatosan kell takarítani a társasházakat

A társasházakban egyszerűen lehetetlen kikerülni, hogy megfogjunk olyan felületeket, amelyeket más is nap mint nap megérint. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a koronavírus-járvány lassítása érdekében kifejezetten fontos, hogy a lakók fokozottan ügyeljenek egymásra, és a közös használati terek tisztán tartására.

Legfontosabb szabályok

– A társasházak fokozottan ügyeljenek a takarításra, a tisztításra és a fertőtlenítésre.

– Óránként kell fertőtleníteni a korlátot, a kilincset, a liftet, a postaládákat, a szemeteseket és minden felületet, amelyeket naponta nagyon sokan megfognak.

– A padlózatot és a lépcsőket hipós vízzel takarítsuk, vagy olyan klóros fertőtlenítőt használjunk, ami nem roncsolja a felületeket.

Így használjuk a liftet

– Óránként kell takarítani, főleg a gombokat.

– Fertőzött beteg egyáltalán ne használja.

– Lehetőleg csak az egy háztartásban élők használják együtt.

– Ha foglalt, inkább várjuk meg a következőt, hiszen ott lehetetlen betartani a másfél méteres védőtávolságot.

– A nyomógombokat zsebkendővel vagy kesztyűben nyomjuk meg.

Letölthető tájékoztatók

A koronavirus.gov.hu oldalon a hiteles információk mellett, találunk letölthető tájékoztatókat is, például egy plakátot a társasházaknak az otthoni karanténról.

Most több türelemre van szükség

Mivel a lakók zöme otthon tartózkodik a veszélyhelyzet idején, mindenki részéről nagyobb türelemre van szükség a másik iránt. – Beázott a fürdőnk és a kamra fala, ami az alsó lakót is érintette. Fel voltam készülve még egy hangos szóváltásra is, amikor becsöngetett, de a legnagyobb örömömre maszkban jött fel – én is így nyitottam ajtót – és türelmesen jelezte, hogy nála is ázik a fal. Úgy érzem ez a nehéz helyzet inkább az összefogást hozta ki a lakóközösségből, és nem a széthúzást – mondta Tamás, egy ötödik kerületi társasház lakója.