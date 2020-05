Voksán Virág egyedül hozta világra kislányát

Extra

Voksán Virág március 26-án adott életet második gyermekének, Viviennek. A boldog babavárás utolsó heteit és a szülést azonban beárnyékolta a koronavírus miatt kialakult helyzet. A lemezlovas az előírások miatt egyedül volt a szülőszobában, és a kórházban sem látogathatta senki. A hazaérkezés után pedig két hétre önkéntes karanténba vonult.

Voksán Virág néhány hete hozta világra kislányát, aki 2810 grammal és 52 centiméterrel született. Az egész család nagyon várta már a pici érkezését, Virág és párja pedig most is apás szülésre készült. A világban tomboló koronavírus miatt azonban csak a kismamák tartózkodhatnak a kórházak területén, így a lemezlovasnak végül egyedül kellett megszülnie gyermekét.

– Már az utolsó hetekben tudtuk, hogy az előírások miatt nem lehet majd velem a párom, ami mindkettőnknek nagy szívfájdalma volt, hiszen ez egy olyan csoda, amely megismételhetetlen, és szoros köteléket hoz létre az édesapa és a kisbaba között. Beninél apás szülés volt, és elsőként a párom tarthatta őt a karjaiban, ami örök élmény számára. A kórházban is hatalmas támaszt nyújtott az, hogy mindennap meglátogatott minket. Lelkileg nehéz volt most mindezt egyedül végigcsinálni, de mind a ketten tudtuk, hogy a fertőzésveszély miatt be kell tartanunk a szabályokat – mondta a Lokál Extrának Virág, akire a hazaérkezés után kéthetes karantén várt.

– A távozás után két hétig önkéntes karanténban voltunk otthon. Ez idő alatt senki nem jött hozzánk, és mi sem hagytuk el a lakást. Az édesanyám is csak két és fél hét után jött át látogatóba, mert féltem, hogy megfertőzöm őket. Szerencsére a párom most itthonról dolgozik, így tud segíteni a gyerekek körül, nélküle nem is bírnám. Vivi eddig nagyon jó baba, de így is sokkal nehezebb két gyerekkel, ugyanakkor dupla annyi boldogság – tette hozzá a 36 éves lemezlovas.

Császármetszéssel szült

Virág a kisfiát császármetszéssel hozta világra 2018 októberében, Beni ugyanis ferde fekvésű volt. A két szülés között pedig olyan kevés idő telt el, hogy Vivien is így született. – A méhfalam még elég vékony volt, ezért az orvos az elejétől fogva a császármetszést javasolta. A műtét közben pedig kiderült, hogy az előző hegem megrepedt, mert nem volt elég ideje begyógyulni, így még jobb döntés volt a császár. A terhességem második trimeszterétől kezdve éreztem egy húzófájdalmat a hasamon, az utolsó hónapokban már mozogni sem esett jól, mint utólag kiderült, ez mind a felrepedt heg miatt volt – mesélte az édesanya.

„Beni a húgával együtt sír”

A fotómodell másfél éves kisfia már most nagyon jó testvér. – Beni folyton figyeli és simogatja a kishúgát, látszik, hogy mennyire szereti. Ha pedig Vivi felsír, együttérzésből ő is sír vele – mondta Virág.