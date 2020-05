Will Smith és Mick Jagger is szerepelt az indiai adománygyűjtő gálán

Extra

MTI ,

India legnagyobb sztárjai mellett olyan nemzetközi hírességek is szerepeltek a hétvégén megrendezett indiai adománygyűjtő gálán, mint Will Smith vagy Mick Jagger. Az I for India című rendezvény műsorát a Facebookon követhette a közönség.

Jagger és Smith azoknak a vidéki nincstelen munkásoknak a nehéz helyzetére hívta fel a figyelmet, akik március vége óta az országos karantén miatt elvesztették munkájukat és éheznek.

Bollywoodi sztárok, köztük Prijanka Csopra színésznő és a színész Hritik Rosan is felléptek, továbbá indiai kórusok és gyerekek is énekeltek a gálán.

Más hírességek orvosokkal és szakértőkkel készítettek interjúkat a járványról és a betegség frontvonalában végzett munkájukról.

A Karan Dzsohar és Zoja Akhtar bollywoodi rendezők által rendezett műsorral eddig 37,5 millió rúpiát (160 millió forintot) sikerült gyűjteni a kitűzött 60 millióból.

Egy filantróp csoport vállalta, hogy a beérkezett adományok összegét megduplázza. A csoport tagjai között szerepel Bill és Melinda Gates alapítványa is – számoltak be róla vasárnap a szervezők.

Az adományokból több mint száz, élelmet és alapvető ellátást biztosító szervezetnek juttatnak a járvány alatt.

Az 1,3 milliárdos lakoságú Indiában a vasárnapi adatok szerint több mint 40 ezer megbetegedés és 1306 halálozás köthető a koronavírus-járványhoz.