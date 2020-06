80 milliárd forintos támogatást ad a kormány a Pest megyei vállalkozásoknak

Belföld

MTI ,

Az uniós előírások miatt a Pest megyei vállalkozások a fejlesztési források jelentős részéből kiszorulnak, ezért a kormány hazai forrásból 80 milliárd forintot fordít a térség fejlesztéseire a következő években – mondta Varga Mihály a piliscsabai Rozifa Kft. eszközbeszerzését támogató szerződés ünnepélyes aláírásán.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések részeként májusban 86 Pest megyei vállalkozás több mint 4,7 milliárd forintot nyert el eszközberuházásokra és munkahelymegőrzésre.

A programra való négyszeres túljelentkezés miatt a Pénzügyminisztérium vizsgálja a meghirdetett keretösszeg emelésének lehetőségét – tette hozzá.

A magyar gazdaság újraindításában nemcsak a nagyvállalatok támogatása, hanem a kis- és középvállalatok fejlesztése, az ott dolgozók munkahelyének védelme is kulcsfontosságú – emelte ki Varga Mihály, és elmondta, hogy a raklapokat gyártó Rozifa Kft. 700 millió forintos beruházásához a kormány közel 300 millió forintos támogatást nyújt.

A pénzügyminiszter szerint a vállalatok visszajelzése és a fejlesztési pályázatokon tapasztalt túljelentkezés azt mutatja, hogy Magyarország a járvány utáni időszakban is vonzó termelési és befektetési célpont. Hozzátette, hogy jelenleg is több mint négyezer milliárd forintnyi beruházás van folyamatban, amelyből számos kis- és középvállalkozás is részesül.

A gazdasági kilátásokat ismertetve Varga Mihály elmondta, hogy az első negyedév gazdasági teljesítménye alapján Magyarország még mindig az uniós élvonalban van, az elért 2 százalékos növekedés az ötödik legmagasabb az EU-ban. Hozzátette, hogy a következő évre a kormány a 4,8 százalékos növekedést tűzte ki célul az idei várhatóan 3 százalékos visszaesés után.