Belföld

MTI ,

A baloldal mindig emeli, nem csökkenti az adókat – így reagált a Fidesz-frakció arra, hogy Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese keddi sajtótájékoztatóján szja-csökkentést és a katázás átalakítását javasolta.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Tordai Bence és a baloldal eddig egyetlen adócsökkentést sem szavazott meg, sem a koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi akció keretében, sem korábban.

“A baloldal kormányzása alatt is mindig csak emelte a munkát és a vállalkozásokat terhelő adókat” – tették hozzá.

A Fidesz-frakció hangsúlyozta: 2010 óta a személyi jövedelemadót kevesebb mint felére csökkentették, miközben a baloldal ezt és a kisvállalkozókat segítő adócsökkentéseket is végig elutasította, legutóbb a múlt heti parlamenti szavazásnál, amikor a veszélyhelyzet után is fenntartott, kisvállalkozókat célzó adókedvezményekre is nemet mondtak.