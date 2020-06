A fokozódó migrációs nyomás miatt is szükséges a nemzeti konzultáció kitöltése

Az azonnali fizetésre épülő új mobilfizetési fejlesztést vezetett be az OTP Mobil és az OTP Bank: az internetbankon keresztül is használható lesz az azonnali fizetés QR-kód olvasása, vagyis a QR-kód lefotózásával is lehet fizetni – jelentette be Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója a pénzintézet online háttérbeszélgetésén hétfőn Budapesten.