A gyász színeiről szerveznek tematikus napot szombaton a Fiumei úti sírkertben

MTI ,

A gyász színeiről szervez tematikus napot szombaton a Fiumei úti sírkertben a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI), amely többek között ingyenes kültéri kiállítással, kézműves programmal és különleges tájékozódási játékkal várja az érdeklődőket a nemzeti emlékhelyen.

A NÖRI hétfői közleménye szerint a Színrelép a Fiumei című tematikus nap programjai a gyász színeit járják körül, a kültéri kiállítás bemutatja az emberek számára a kezdettől fogva különleges jelentéssel bíró színárnyalatok jelentését, a különböző korokra és kultúrákra jellemző, gazdag szimbólumrendszereket.

A gyász idejére is vonatkoztak öltözködési előírások, amelyek eltérő anyagú és színű ruhákat írtak elő, hiszen a fekete szín egyeduralkodóvá válásáig a gyászviseleteket a sokszínűség jellemezte Európában. A Nemzeti Emlékezet Múzeumának kiállítása megmutatja a vörös, a fehér, a fekete, a lila és a kék szín jelentéseit a gyászban – írják az MTI-hez eljuttatott közleményben.

“Idén június 27-én lett volna a Múzeumok éjszakája, amihez már hagyományosan minden évben csatlakozik a NÖRI. Ez sajnos a kialakult veszélyhelyzet miatt elmarad, de mivel a Fiumei úti sírkert a 60 hektáros területével szabadtéri múzeumnak is felfogható, erre a napra kültéri rendezvényeket szervezünk. A június elejétől újraindult tematikus sétáink népszerűsége miatt úgy gondoltuk, az emberek keresik az olyan szabadtéri eseményeket, amelyek biztonságosan látogathatók” – idézi a közlemény Radnainé Fogarasi Katalint, a NÖRI főigazgatóját.

A kiállítás mellett a kísérőprogramok is a gyász színeivel foglalkoznak. A vörös séta során a Fiumei úti sírkertben nyugvó hősök életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a fekete sétán pedig a nagy halottak temetésének kulisszatitkaiba pillanthatnak be. Emellett a kreatív kikapcsolódást kedvelőket is várják a szervezők szombaton egész nap. A Fess Nekem program keretében farmer anyagra lehet majd festeni a gyász színeivel, képzőművész vezetésével. A tájékozódási játékban pedig egyénileg vagy csapatban lehet felfedezni a nemzeti emlékhelyet. A tematikus nap valamennyi programja ingyenes, a sétákra regisztrálni kell – áll az összegzésben.