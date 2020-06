A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet nyolcvankettedik napján.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal az Országgyűlés a héten

Háromnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés ezen a héten. A képviselők kedden ismét a kormány tagjait kérdezhetik, szerdán a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni, míg csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tartanak emlékülést.

Már csaknem 6,2 millióan fertőződtek meg világszerte

Világszerte már 6 172 448 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 372 136, a gyógyultaké 2 642 873-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli összesítése szerint.

Meghalt 1 beteg és 3892-re emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 1 idős, krónikus beteg, és 15-tel, 3892-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu hétfő reggel.

Azokban az országokban, ahol a BCG-oltást már évtizedekkel ezelőtt kötelezővé tették, enyhébbnek tűnik a koronavírus-járvány lefolyása – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Szlávik János kiemelte: több helyen, például Ausztráliában is vizsgálják az összefüggést a tuberkulózis ellen védő BCG-oltás és a járvány enyhébb lefolyása között. Magyarországon is van egy olyan vizsgálat, amelyben a koronavírussal foglalkozó egészségügyi dolgozókat újraoltják BCG-vakcinával, és megnézik, megvédi-e őket a koronavírus súlyos lefolyása ellen – közölte.

A kormány átcsoportosította az erőforrásokat, a járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kap elsőbbséget 2021-ben – jelentette ki a pénzügyminiszter a jövő évi költségvetésről a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Varga Mihály úgy fogalmazott: a magyar gazdaság helyzeti előnye, hogy a kormány és az államháztartás szándékait már jó előre fel lehet térképezni. Már évek óta tavasszal tervezik, és a parlament elé tárják a következő évi költségvetés számait, és ez olyan tervezhetőséget és kiszámíthatóságot jelent a piac szereplői, a háztartások, valamint a családok számára, amit a járvány okozta helyzetben sem érdemes feladni – foglalta össze.

A miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán a veszélyhelyzet 81. napján.

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért.

Dobó István egri várkapitány megesketi a katonáit. És kijelenti, hogy a haza nem eladó, semmi pénzért!

Az Egri vár című filmből kiragadott kis filmjelenettel, emlékezik meg a magyar hősökről a kormányfő.

“81. A magyar hősök napja. Dicsőség azoknak, akik életük árán is megvédték a magyar szabadságot” – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Újabb 9 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3876 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 2 idős, krónikus beteg. Ezzel 526 főre emelkedett az elhunytak száma, 2147-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1203 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 419 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

A koronavírus-betegek kezelésénél folyamatosan követik a nemzetközi protokollt – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Szlávik János kérdésére válaszolva közölte, ahogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az egészségügyi szakma egy-egy kezelést ajánl vagy inkább nem javasol, úgy az itthon alkalmazott gyógyító módszereket is ehhez illeszkedve változtatják.

Kitért arra is, hogy a koronavírus terjedhet tárgyak által is, ezért javasolt továbbra is a fertőtlenítés. Ezzel együtt továbbra is fontos a távolságtartás és a maszkhasználat is ahhoz, hogy ez a járvány ne terjedjen tovább – emelte ki.

Megkönnyíti a magyar állampolgárok hazatérését Bulgáriából egy most hatályba lépett kormányrendelet

Lakatos Tibor rendőr ezredes beszámolt arról, hogy a jogszabály szerint korlátozás nélkül léphetnek Magyarország területére azok a magyar állampolgárok, akik hivatali kötelezettségük ellátása, nemzetközi szervezet tevékenységében közreműködés, üzleti út, humanitárius tevékenység vagy hozzátartozó látogatása érdekében érkeznek a Bolgár Köztársaságból, akkor is, ha Románia felől lépik át a magyar határt.