A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet kilencvenharmadik napján.

Orbán Viktor: Magyarország fair uniós újraindítási csomagot akar

Magyarország azt szeretné, hogy fair uniós újraindítási csomag álljon össze, meg kell fosztani a diszkriminatív elemektől a jelenlegi javaslatot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a csehországi Lednicében.

A Nemzetközi Vöröskereszt elnökével egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, s egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani az óvatosságot és az elővigyázatosságot, mert sok országban a közeli jövőben is tovább fog nőni a koronavírus-fertőzöttség szintje.

A miniszter a Peter Mauerrel folytatott csütörtöki videokonferenciája után az MTI-nek elmondta, megállapították, hogy a Vöröskereszt és a magyar kormány megközelítése a világjárvány kezelésében több ponton is hasonló.

Az aktív fertőzöttek száma ugyan napról napra csökken, azonban a vírus még “közöttünk van” – hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, noha a járvány megnyugvó szakaszában van az ország, mégis tíz körüli pozitív esetet fedeznek fel naponta egy-egy eset kontaktszűrésekor.

Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a korlátozásokat enyhítő intézkedések eredményeként már jelenleg is karantén nélkül utazhatnak be Magyarországra a magyar állampolgárok Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából is.

Mindössze 12 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4039 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 553 főre emelkedett az elhunytak száma, 2391-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1095 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 321 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.