A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet kilencvennegyedik napján.

Nyomozást rendelt el a rendőrség pénteken, miután ismeretlenek az országos tisztifőorvos, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében elektronikus leveleket küldtek elsősorban egészségügyi, állami intézményekbe és cégekhez – jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf alezredes hozzátette: az ismeretlen levélküldők az e-mailekben ingyenes védőeszközt ígérnek, és egy csatolt űrlap kitöltésére akarják rávenni a címzetteket.

A levél megfogalmazásának magyartalansága, az, hogy a formai, tartalmi követelményeknek sem felel meg, önmagában gyanút kelthet – mondta az alezredes.

Folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzésből gyógyultak száma, az országban jelenleg 1051 embert tartanak nyílván aktív fertőzöttként Müller Cecília elmondta: a gyógyultak száma már 2447, és ez jelentősen meghaladja az aktív fertőzöttek számát.

Az elmúlt 24 órában 14-gyel növekedett az igazolt fertőzöttek száma, közülük ketten fiatalkorúak. Ők egy-egy “családi járványhoz tartoznak”, tehát ismert volt már korábban a családtagok koronavírus-fertőzése – közölte az országos tisztifőorvos hozzátéve, hogy a 14 és 15 éves fiatal egészségi állapota jó.

A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Így a jövő évi költségvetésnek is rendelkeznie kell egy járványügyi és egy gazdaságvédelmi alappal – közölte.

14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4053 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 555 főre emelkedett az elhunytak száma, 2447-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1051 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 290 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor: Magyarország fair uniós újraindítási csomagot akar

Magyarország azt szeretné, hogy fair uniós újraindítási csomag álljon össze, meg kell fosztani a diszkriminatív elemektől a jelenlegi javaslatot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a csehországi Lednicében.

A Nemzetközi Vöröskereszt elnökével egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, s egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani az óvatosságot és az elővigyázatosságot, mert sok országban a közeli jövőben is tovább fog nőni a koronavírus-fertőzöttség szintje.

A miniszter a Peter Mauerrel folytatott csütörtöki videokonferenciája után az MTI-nek elmondta, megállapították, hogy a Vöröskereszt és a magyar kormány megközelítése a világjárvány kezelésében több ponton is hasonló.

Az aktív fertőzöttek száma ugyan napról napra csökken, azonban a vírus még “közöttünk van” – hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, noha a járvány megnyugvó szakaszában van az ország, mégis tíz körüli pozitív esetet fedeznek fel naponta egy-egy eset kontaktszűrésekor.

Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a korlátozásokat enyhítő intézkedések eredményeként már jelenleg is karantén nélkül utazhatnak be Magyarországra a magyar állampolgárok Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából is.

Mindössze 12 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4039 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 553 főre emelkedett az elhunytak száma, 2391-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1095 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 321 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.