A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet kilencvenhetedik napján.

Megalakul a járványügyi bevetési egység

A járványügyi készenlét pillére lesz a járványügyi bevetési egység – mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szervezet eligazító ülésén hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a győri Audi-gyárban járt, ahol hétfőtől a motor- és járműgyártás ismét a megszokott munkarendben folyik. A kormányfő látogatásáról közösségi oldalára is töltött fel képeket.

“96. A magyar ipar fellegvára és büszkesége, a győri Audi Hungária // 96. The stronghold and pride of Hungarian industry: Audi Hungária in Győr” – írta a miniszterelnök a bejegyzéshez.

Orbán Viktor: Kormányzati segítség kell a gazdaság újraindításához

Erőteljes kormányzati támogatásra van szükség a gazdaság újraindításához – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a győri Audi-gyárban, ahol hétfőtől a motor- és járműgyártás ismét a megszokott munkarendben folyik.

Szerdán változhat a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávja

Várhatóan szerdán dönt a kormány a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

7 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4076 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 101 éves krónikus beteg. Ezzel 563 főre emelkedett az elhunytak száma, 2485-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1028 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. A legfrissebb összesítés szerint 34 idősotthonban jelent meg a vírus, 915 gondozott lett fertőzött, közülük 561-en már meggyógyultak és 133-an elhunytak. A Pesti úti idősotthonban 52 főre nőtt az elhunytak száma.

Meghalt három beteg és 4069-re emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt három beteg, és öttel, 4069-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 562-re emelkedett. 2482-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1025. Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal adatai szerint jelenleg 7 287-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 233 742.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában van az ország. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása.

A parlament jövő héten szavaz a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényjavaslatokról. “A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudtuk kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz” – írták.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (1930) és Pest megyében (595) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (376), Komárom-Esztergom (298), Zala (261) és Csongrád-Csanád megye (118), a sor végén pedig Békés megye áll (13).