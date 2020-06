A Vanguards nemzetközi szakemberekkel épít budapesti központú divatipari holdingot

Belföld

A növekvő divatipari vállalkozások felvirágoztatását tűzte ki céljául a Vanguards, amely olyan márkákat szeretne támogatni, amelyek hasonló kihívásokkal néznek szembe, mint egykor a Nanushka – számol be a Ripost.

A nemzetközi szakemberekből álló holdingról és a Nanushka sikertörténetéről is beszélt Gubicza Ágoston, a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. többségi tulajdonosa, Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója és Szécsi Balázs, a GB & Partners portfóliókezelési igazgatóhelyettese az Origónak adott interjúban.

Kiknek szól a Vanguards, és milyen márkákat segítene? Fast fashion is szóba jöhet, vagy az egyediség a fókusz, vagy éppen luxusmárkákat építenének inkább? Hogyan választják ki, hogy mely márkákat szeretnének támogatni?

Gubicza Ágoston: A Vanguards célja a modern luxus jövőjének építése az üzleti növekedés, valamint a fenntarthatóság ideális egyensúlya mellett. Divat, luxus, lifestyle és életmód cégek állnak a tevékenységünk fókuszában. Olyan ígéretes jövőképpel és bátor vízióval rendelkező márkák, amelyek bevétele 1–10 millió euró között van. Platformunkat mindezt szem előtt tartva fejlesztettük ki annak érdekében, hogy támogassuk a merész, kreatív elképzeléseket. A fast fashion – árazásából fakadóan – nem igazán lehet fenntartható, ezért ez a szegmens nincs az érdeklődésünk középpontjában. A három eddigi divatipari befektetésünk is a Vanguards csoport része lesz: a Nanushka, az Áeron divatcég és az Arkiv-Monotik fashiontech vállalkozás.

Kikből, milyen szakemberekből áll a Vanguards csapata?

Baldaszti Péter: Nemzetközi, széleskörű iparági tapasztalattal és erős küldetéstudattal rendelkező szakemberek alkotják a Vanguards vezetői csapatát (lásd keretes írásunk). Tudatos építkezés eredménye, hogy jelenleg a Vanguards vezetésének tagja több nemzetközi divatipari nagyágyú is. A Vanguardsban cél volt, hogy egy erős nemzetközi stratégiai stáb alakuljon ki, Európa-szerte kiemelkedő divatipari tapasztalattal.

Nemzetközi nagyágyúkkal dolgozik a Vanguards A cégcsoport vezetése a legkiválóbb nemzetközi szakemberekből áll, az akvizíciós alelnöki tisztséget Francesco Giannaccari, a Gucci és a Tom Ford márkák korábbi vezető menedzsere tölti be, a csoportszintű pénzügyi igazgató Jonathan Wood, aki a Tiffany márka EMEA területért felelős pénzügyi igazgatói pozíciójából csatlakozott a társasághoz, a Tiffany előtt pedig tíz éven át a Gucci Groupban töltött be csúcsvezetői pozíciókat. Duncan Gowers a divat, lifestyle és szépségiparban dolgozott, különböző területeken ugyan, de legfontosabb feladata mindig a brandépítés volt. Korábbi ügyfelei többek között az Armani; Ermenegildo Zegna; Belmond; Woolrich; Hugo Boss; Estée Lauder; Versace voltak. Chloe Sippe kollégánknak több mint 15 éves vezetői tapasztalata van a luxus divatiparban USA, EMEA és APAC területen, kiemelkedő e-commerce szakértelemmel. Jess Green szintén széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a divatipar területéről, a Ganni US-től érkezett, ahol az észak-amerikai terület értékesítési igazgatójaként dolgozott. A Vanguardsban legfontosabb feladataként az értékesítést, a boltnyitásokat, az operációt és az e-commerce tevékenységet vezeti az Egyesült Államokban.

Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie a Nanushka márkának a sikertörténetének kezdetekor?

Baldaszti Péter: A Nanushka márkát Sándor Szandra alapította 2005-ben. A márka indulása óta ígéretes tehetségnek számított a hazai és nemzetközi piacon is, azonban néhány évvel az alapítása után, 2008-ban a világgazdasági válság igen nehéz pénzügyi helyzetet teremtett a cég számára. Ennek ellenére az időszakot sikerült átvészelni, sok személyes áldozat és családi segítség árán. Mindezek ellenére 2016-ra az ígéretes fejlődés ellenére is a csőd közelébe jutott a cég.

Gubicza Ágoston: A fordulópontot az jelentette, hogy a GB & Partners által kezelt EXIM Növekedési Magántőkealap befektetőként beszállt a cégbe, stratégiai és operatív támogatást is adva a márkának, valamint az akkor már sikeres üzletember Baldaszti Péter, Szandra partnere csatlakozott a cég vezetéséhez. Az életben maradáshoz radikálisan változtatni kellett a Nanushka addigi működésén, új alapokra helyezve, új menedzsment csapattal nekiindulva a cég revitalizálásának.

Baldaszti Péter: Ez a vállalati működés szempontjából azt jelentette, hogy a kezdetben pár tucat munkatárból álló cégből egy mára több mint 150 főnyi szakembert magában foglaló szervezetet alakítottunk ki. A cég vezetésének fele külföldi szakemberekből áll, akik sok tíz éves tapasztalattal rendelkeznek, amit a világ vezető divatcégeinél szereztek meg, s most ezt a hatalmas értékű tudást hozzák magukkal és osztják meg a magyar kollégákkal.

Szécsi Balázs: Természetesen ez a folyamat is áldozatokkal járt, át kellett alakítanunk a Nanushka teljes addigi partnerhálózatát, újragondolni a kizárólagos nagykereskedelmi szerződéseket, amelynek eredményeként számos korábbi disztribútortól átvette a teljes értékesítési portfóliót a házon belül felállított csapat. Megújult a márka webshopja, majd tavaly a márka arculata is.

Hol tart ehhez képest mára a Nanushka? Hogyan hat a többi tervezőre és a hazai divatszakmára a Nanushka sikere?

Baldaszti Péter: A menedzsment és a tulajdonosok tevékenységének köszönhetően az árbevételünk 2017-től dinamikusan növekedni kezdett. 2018-ban váltunk először profitábilissá, azonban a tulajdonosok osztalékot nem vettek ki a cégből, a megtermelt profitot beruházásokra fordítottuk. A befektetés és az erőfeszítések megtérültek: 3 év alatt húszszorosára nőtt a bevételünk, a Financial Times leggyorsabban növekvő európai vállalatok ezres listáján pedig a 406. helyen állunk. A Nanushka mára egy nemzetközileg is elismert magyar divatcéggé vált. Kollekcióinkat több mint 350 viszonteladón keresztül 40 országban forgalmazzuk világszerte, online értékesítéssel pedig több mint száz országban vagyunk elérhetőek. Termékeink megtalálhatóak – szinte kivétel nélkül – a legnagyobb luxusáruházak kínálatában. A Nanushka a nemzetközi sajtó- és szakvélemények szerint is a világ egyik leggyorsabban fejlődő divatipari vállalkozása. Stratégiánk kiemelt része, hogy fenntartható divatmárkát építsünk, ezért a termékek gyártásától a csomagoláson át az értékesítésig arra törekszünk, hogy felelős vállalkozásként mérsékeljük környezeti hatásunkat, és példát mutassunk.

Gubicza Ágoston: A cég 2016-ot még 331 millió forintos árbevétellel zárta, 2019-ben ez az összeg már a 6,7 milliárdot is meghaladta, a viszonteladók száma pedig ebben az időszakban 60-ról 350-re növekedett. A cég 2018 májusa óta nyereségesen működik, a 2019-es év pedig minden várakozást felülmúlt. 2019-ben 130 ezer terméket gyártottunk és adtunk el A Nanushka árbevételének 97 százaléka származik exportból, 3 százalékot a budapesti üzlet eladásai hoznak.

A Nanushka létszáma, a munkavállalókat, szerződött vállalkozókat, tanácsadókat, valamint a külföldi kollégákat beleszámolva 2020 januárjában 153 fő volt. A Nanushka által közvetett módon, szerződött partnerein keresztül, üzemeiben foglalkoztatottak emberek száma pedig 1260 fő.

Baldaszti Péter: 2019 októberében megnyitottuk első tengerentúli márkaboltunkat New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban. Az impozáns, háromszintes, 350 négyzetméteres bolt olyan luxusmárkák üzletei közelében helyezkedik el, mint a Louis Vuitton, a Gucci vagy az Apple.

Szécsi Balázs: A terjeszkedés természetesen nem áll meg a New York-i üzlettel, idén szeptemberben nyílik meg az új flagship store Londonban, azon belül is a Mayfair-ben található Bruton Streeten. A cég 2020-as év árbevétele a tervek és az előzetes megrendelések alapján újfent duplázódott volna, ezt a trendet töri meg a koronavírus okozta gazdasági visszaesés, ami a divatipart kifejezetten erősen érinti. Ennek ellenére is 10%-os növekedést várunk a 2019-es évhez képest.

Gubicza Ágoston: A Nanushka sikere egy egész hazai iparág sikere is, hiszen a Nanushka termékeit nemcsak itthon tervezik meg, hanem döntő részben Magyarországon is állítják elő. A Vanguards ezt a sikert szeretné megtöbbszörözni, további márkákra kiterjeszteni.

Mik az általános kihívások, amelyekkel egy márka szembesülhet, és amiben a Vanguards segíteni tud? Mekkora tőke kell egy márka felvirágoztatásához?

Baldaszti Péter: A Vanguardsszal a növekvő divatipari vállalkozások fejlesztését tűztük ki célul. Olyan márkák építését, amelyeknek hasonló kihívásokkal kell szembenézniük, mint amelyekkel a Nanushka is találkozott sikertörténetének kezdetekor.

Gubicza Ágoston: A Nanushka és a GB & Partners végigjárta a növekedési skála összes állomását, és szembenézett azokkal a kihívásokkal, amikkel egy négy év alatt $700.000-ról $30.000.000-ra növő márka szembenézhet. A Vanguardsszal egy olyan platformot építünk, amelynek segítségével ez a siker más márkák számára is megvalósíthatóvá válik.

Mi szükséges ahhoz, hogy egy márka ne csak itthon, hanem nemzetközi szinten is népszerű, stabil és jövedelmező márkává váljon?

Baldaszti Péter: Nemzetközi sikerek eléréséhez elengedhetetlen, ám nem elegendő a kiváló termék. A divatipar kifejezetten tőkeigényes iparág. Be kell fektetni termékfejlesztésbe (design), a márkaépítésbe és a kereskedelmi hálózat kiépítésébe is. Ezek hosszú távon megtérülő befektetések, a divatipari vállalkozások alapvető működéséhez szükséges költségszint magas. A profitabilitás elérésének a kulcsa a növekedés. Gyorsan növekvő divatcégek indításához pedig külső forrás bevonása indokolt.



Szécsi Balázs: Egy divatipari vállalkozás építése során legalább akkora hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi tervezésre, mint a kreatívra. Egy Nanushka méretű és komplexitású vállalatot működtetni nem lehet megfelelő operatív háttérrendszer nélkül, aminek ugyanúgy része a prudens és transzparens pénzügyi folyamatok és kontrolling rendszerek, mint a varrónők. Ennek kiépítésében és a társaság szemléletének átformálásában sok szerep fog jutni a Vanguards és az alapkezelő szakembereinek, akik aktívan fogják támogatni a Vanguards csoport minden tagjának stratégiai és operatív működését.

Gubicza Ágoston: A Vanguards kifejezett célja, hogy nemcsak hazai, hanem nemzetközi projektekbe is fektessen, jelenleg is vizsgálunk számtalan potenciális befektetési célpontot Londonban, Párizsban és Milánóban is. A további befektetésekhez szükséges forrást a GB & Partners által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap biztosítja.

Hol tart jelenleg a magyar kreatív- és divatipar hazai, valamint nemzetközi tekintetben, és mik a célkitűzések hosszú, illetve rövid távon?

Gubicza Ágoston: A divat iránti belföldi, hazai kereslet az utóbbi időben folyamatosan fejlődik, a gazdaság fejlődésével párhuzamosan. Azonban a magyar felvevőpiac nem elég a továbblépéshez, elengedhetetlen a turizmusra támaszkodni. Ezt az építkező folyamatot rövidtávon nagymértékben megnehezítették a koronavírus okozta korlátozások, ugyanakkor ez jelenthet új lehetőségeket is a jövőre nézve.

Mennyire szükséges napjainkban egy márka online jelenléte a különböző platformokon (Instagram, Facebook, stb.), az árbevétel mekkora részét teszi ki az online kereskedelem?

Baldaszti Péter: A Nanushka az elmúlt években kiemelkedő nemzetközi ismertségre tett szert. Az Instagram a márka digitális profiljának egyik legfontosabb eleme, a Nanushka az elsők között használta ki a platform nyújtotta lehetőségeket. A legrangosabb divatipari eseményeken (New York-i Fashion Week, párizsi Fashion Week) vettünk részt, ami garantálja, hogy a márkát a nyugati versenytársainkhoz hasonló érdeklődés fogadja. A ruháinkat a PR stratégiánknak köszönhetően számos nemzetközi híresség (Jennifer Lawrence, Katy Perry) hordja, ami növeli a márka ismertségét a vásárlók és a sajtó körében is.

Magyarországon mik a tapasztalatok? Az emberek tudatosan keresik a hazai márkákat?

Gubicza Ágoston: Az utóbbi években – többek között a fenntarthatóság fókuszba kerülésével – egyre nagyobb figyelmet és hangsúlyt kaptak a hazai márkák, tervezők, a vásárlók egyre szívesebben és tudatosabban vesznek tőlük termékeket, és választják a magyar designerek által, itthon készített ruhadarabokat, kiegészítőket.