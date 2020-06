A világzene ismét Budapestre költözik!

Belföld

Több ezer zenei szakembert és zenészt láthat vendégül ősszel Budapesten a WOMEX, a World Music Expo. A világzene legrangosabb nemzetközi eseményére már elkezdődött a regisztráció. Az idén 26. alkalommal megrendezett WOMEX-et Budapest immár másodszor látja vendégül a Hangvető csapatának szervezésében 2020. október 21. és 25. között.

Több hónapnyi munka, tervezés és számtalan órányi videókonferencia után a Piranha Arts, a WOMEX tulajdonosa és a hazai szervező, a Hangvető csapata örömmel jelenti be, hogy a WOMEX 26. kiadására a regisztrációt megnyitják. A koronavírus-járvány európai enyhülése és a határok fokozatos megnyitása miatt a szervezők abban bíznak, hogy a WOMEX20-at meg tudják tartani. A minden évben más városban megrendezett WOMEX második alkalommal jön Budapestre, ahova várhatóan több mint 2500 külföldi résztvevő érkezik majd: művészek, szakmai kiállítók és újságírók, valamint kulturális intézmények képviselői.

A Hangvető stratégiai partnerével, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal olyan nagy presztízsű, a 2015-ös budapesti WOMEX-kiadáson is sikerrel együttműködő helyszíneken szervezi a fesztivált, mint a Müpa, a Bálna Budapest és az A38 Hajó.

“A világzenei vásár rendkívüli lehetőség Budapest számára. Bízunk abban, hogy meg fogjuk tudni tartani a vásárt az eredeti tervek szerint, de természetesen figyelemmel kísérjük a járványt és a hozzá kapcsolódó előírásokat is. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az idei kiadás más lesz, mint az eddigiek, mivel sok nemzet még mindig küzd a világjárvánnyal. Mindezeknek megfelelően fogunk változtatásokkal, korlátozásokkal és új ötletekkel élni, hogy a lehető legbiztonságosabb és legélvezhetőbb WOMEX-kiadást rendezhessük meg. ”– mondta el Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója.

A WOMEX segíthet fellendíteni a zeneipart és ablakot nyithat a régió felé. “Kiemelt célunk, hogy pozitív módon járuljunk hozzá a vírus által súlyosan érintett globális zenei gazdasághoz azáltal, hogy összehozzuk a szakembereket és megkönnyítjük az üzleti kapcsolatok létrejöttét. Azt szeretnénk, hogy sok magyar kulturális szakember, és minél több magyar és kelet-európai művész találkozzon itt a színpadon, a kiállításon és a konferencián.”

A WOMEX

A WOMEX a globális zenei élet legnagyobb rendezvénye: egyszerre vásár, világzenei fesztivál, konferencia, zenei dokumentumfilmek fesztiválja és díjkiosztó ünnepség. Kiváló alkalom arra, hogy a hosszú karantén után végre találkozzanak egymással a zeneipar fontos emberei, alkalom a zene ünneplésére, új tehetségek felfedezésére, üzletkötésre, koncertek és fesztiválok programjának lekötésére, tanulásra és kultúrdiplomáciai eseményekre.

Fellépők

A fesztiválon fellépők névsoráról egy héttagú zsűri, az úgynevezett “hét szamuráj” dönt. Idén is több mint 1600 pályázat érkezett, amelyből a szamurájok, köztük Weyer Balázs választja ki azokat az előadókat, akik felléphetnek a WOMEX-en. Rendezőként a Hangvető törekszik arra is, hogy a WOMEX nemzetközi programján belül minél több felületet kínáljon a regionális zenekarok megjelenésére. Ennek a törekvésnek a tervek szerint – a 2015-ös kiadás mintájára – külön regionális színpadot szentelnek, de emellett a szellemi kulturális örökség UNESCO-listáján jegyzett zenei hagyományok, alkotások is előtérbe kerülnek.