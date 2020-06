Az anyaország támogatja a vajdasági magyarságot

Belföld

MTI ,

Miként az utóbbi tíz évben, úgy az elkövetkező időszakban is számíthat a vajdasági magyarság az anyaország támogatására – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Szabadkán.

Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány iskolafelújításokkal, gazdasági programmal, politikai-diplomáciai segítséggel is igyekezett megkönnyíteni számukra a szülőföldön történő boldogulást.

Kiemelte: a június 21-i szerbiai választás sorsdöntő a vajdasági magyarság számára, ahogyan a korábbi választások is azok voltak.

Történelminek nevezte a jelent, a jelen pillanatot Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Szabadkán a Közép-európaiság a XXI. században című kerekasztal-beszélgetésen, főként – tette hozzá – ha a Szerbiával fenntartott viszonyt vizsgáljuk.

Mint mondta: a szomszédos országok közül a XX. században Szerbiával volt az egyik legnehezebb kapcsolata Magyarországnak, az utóbbi években azonban éppen Belgráddal alakult a legjobban a viszony.

Szerbia is észrevette, hogy Magyarországra mindig számíthat – közölte.

Kövér László kiemelte: a közép-európaisághoz elengedhetetlenül szükséges a nemzeti önazonosság. Mint mondta: az európai uniós tagság lehetőséget és veszélyt is hordoz magával, az Európai Unió válsága ugyanis bár veszélyes, de esélyt teremt arra, hogy Magyarország is elmondhassa gondolatait, és esetleg a nyugat-európai elit is meghallgassa azt.