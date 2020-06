Az ellenzék végig a vírusnak szurkolt

Belföld

Lokál ,

Június 20-án megszűnhet a különleges jogrend és a veszélyhelyzet. Ennek kapcsán érdemes visszatekinteni, ki mit tett le az asztalra a járvány idején. Az ellenzéknek például csak hisztériázásra, hazudozásra, rémhírterjesztésre futotta, miközben a szakemberek azon dolgoztak, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg, és sikerüljön újraindítani a gazdaságot. A Lokálnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője segített megérteni a folyamatokat.

Folyamatos diktatúrázás

A különleges jogrend március 30-i elfogadása után például Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt mondta, hogy Orbán Viktor megkoronázta a tízéves rezsimet, valamint átvitt értelemben önmagát. Szabó Tímea a „teljhatalom” miatt alkotmánybírósághoz akart fordulni.

– A koronavírus-törvény kapcsán számtalan álhír jelent meg a járvány során. Ezekkel ellentétben a legtöbb európai országhoz hasonlóan csak a járvány kapcsán alkothatott rendeleteket a kormány, ráadásul a járvány csillapodásával azonnal meg is szűnik a rendkívüli jogrend. Állításukkal ellentétben tehát a rendkívüli jogrend sem korlátlan, sem határidő nélküli felhatalmazást nem adott a kormányfőnek. Az ellenzék a koronavírus-törvény támadásával nagyban hátráltatta a járvány elleni védekezést – mondta a politológus.

Kritizálták a gazdaságmentő csomagot

A kormányfő április 6-án meghirdette a gazdaságvédelmi akcióterv második ütemét, amely egy kilencezer milliárdos intézkedéscsomag, és tartalmazza többek közt a bértámogatást, a turizmus és a mezőgazdaság fejlesztését, a beruházások támogatását, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését. Erre reagált úgy Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője, hogy Orbán Viktor diktátorosat játszik.

– A járvány gazdasági hatásai rendkívül súlyosak, számos európai ország már az év első három hónapjában recesszióba süllyedt. Magyarország ezzel szemben még növekedni tudott, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság stabil állapotban néz szembe a mostani válsággal. A gazdaságvédelmi akcióterv is egy nagyszabású gazdaságélénkítő program, amelynek köszönhetően rövid időn belül visszatérhet a magyar gazdaság arra az útra, amelyen a járvány előtt is járt. Tordai Bencének és a hozzá hasonlóan gondolkodó politikusoknak vélhetően nem tetszik a sikeres gazdaságpolitika, hiszen többek között ennek is köszönhetően nő a kormánypártok támogatottsága – magyarázta Deák Dániel az érthetetlen kritika okát.

A lélegeztetőgépeknek sem örültek

Orbán Viktor a Műegyetemen a hazai lélegeztetőgép-gyártás megkezdéséről tájékozódott. Aznap az Európai Parlament egy hazánkat kritizáló állásfoglalást adott ki, amelynek kapcsán a DK-s Dobrev Klára és a momentumos Donáth Anna az egészségügyi dolgozók helyett inkább Brüsszelnek tapsolt.

– Magyarország időben reagált a járványra, az egészségügyi rendszert is gyorsan elkezdte felkészíteni egy esetleges tömeges megbetegedés kezelésére. Hatalmas siker, hogy hazánk önellátó is lehet védőfelszerelések és lélegeztetőgépek gyártásában, érthetetlen, hogy ez miért nem tetszik az ellenzéknek. Sokszor úgy tűnt a járvány idején, mintha ők inkább Magyarország sikertelenségének örülnének – fogalmazott Deák.