Az EU-nak az európai emberek számára kell munkahelyeket teremtenie

Az Európai Unió első számú feladatának kell lennie, hogy a koronavírus-járványban elveszett európai munkahelyek pótlásával az európai embereknek teremtsen munkahelyeket – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán hétfőn, a Külügyek Tanácsának online ülését követő bejelentkezésében.

Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy az EU külső tevékenységéért felelős szerv ülésének egyik témája a közösség és 79 kevésbé fejlett afrikai, csendes-óceáni és karibi ország húsz év után lejáró gazdasági és migrációs együttműködési megállapodásának újratárgyalása volt.

Óvatosságra kértem azokat a tagországokat, amelyek a világjárvány előtt folyamatosan arról beszéltek, hogy szükség van a legális migrációra, munkavállalók behozatalára az EU-ba, mert itt most új helyzet van, emberek százezrei veszítették el állásukat – hangoztatta a miniszter.

Szijjártó Péter szavai szerint “a segítséget kell oda vinni, ahol baj van, és nem a bajt kell oda hozni, ahol nincs baj”.

Ha segíteni akarunk az afrikai, csendes-óceáni, karibi országoknak, akkor ott kell gazdaságfejlesztési programokat megvalósítani, nem onnan idehozni az embereket – közölte.

A külgazdasági és külügyminiszter szólt arról, hogy 2015 óta az EU és Afrika biztonsága nagyon szoros összefüggésben van, hiszen a migrációs válság idején Afrikából sok százezren indultak el Európa irányába.

“Egyenesen és világosan kell beszélni: az illegális migrációt továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, ugyanígy az illegális migráció legalizációjára tett kísérleteket is, ezért világossá tettük az Európai Bizottságnak, hogy a 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal kötendő újabb megállapodás semmiképpen sem lehet az illegális migráció legalizálásának eszköze, az új megállapodás nem tartalmazhat semmilyen utalást az ENSZ globális migrációs paktumjára” – mondta.

Szijjártó Péter kitért arra, hogy a Külügyek Tanácsa tárgyalt a koronavírus-járványról is, és a vitába bekapcsolódott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is.

A főigazgató elmondta: Európában jól alakulnak a számok, de globálisan rendkívül komoly aggodalomra okot adó folyamatok zajlanak: az elmúlt tíz napból kilencben több mint százezer új megbetegedést jelentettek a szervezetnek, és figyelmeztetnek a második hullám lehetőségére.

Nincs garancia a tömeges védettségre, hiszen még nincs védőoltás, fenn kell tartani a járványkészültséget mindaddig, amíg a világ tudományos közössége nem tud valamilyen megoldást felmutatni – mondta a miniszter, hozzátéve: a WHO arra kérte az EU-t, segítse a világ azon térségeit, ahol egyre rosszabb a járványhelyzet.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország ebből a munkából kivette, kiveszi a részét, hiszen a visegrádi országokkal együtt 35 millió eurós programot “rakott össze” Líbiának eredetileg határvédelemre, de a forrásból a járvány elleni védekezésre is költhet az ország.

Ehhez hozzájárultunk, mert a világjárvány újabb migrációs hullámokat indíthat el, ezt meg kell előznünk – fogalmazott.

Jelezte, a segítségnyújtás terén ugyanakkor a szomszédos államokat részesítik előnyben, mert “ha a szomszédságban baj van, az nagyon hamar elérhet ide is”.

A Nyugat-Balkán és a keleti partnerségben résztvevő országok támogatása továbbra is fontos európai részről is – hangsúlyozta.