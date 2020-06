Baj van! Terry Black fia hajléktalan lett

Extra

Nem sikerült lakhatási megoldást találnia a Németországban maradt Daninak.

Mint arról korábban beszámoltunk nem sokkal Terry Black halála után derült ki, a gyerekekre nem hagyott semmit, sőt még a lakbér sincs hónapok óta kifizetve.

Az előadóművész szeptember 16-án egy müncheni kórházban hunyt.

A Ripost megtudta Danit kitették a müncheni lakásukból, így gyakorlatilag hajléktalanná vált. Ideig-óráig egy volt tanáránál tudja magát meghúzni.

Terry Black lánya áprilisban döntött úgy, hogy haza szökik Németországból. Amit sikeresen véghez is vitt.

Azóta Fannyt felvették egy nívós nemzetiségi gimnáziumba, így németül fog továbbtanulni, Danika sorsa sokkal rosszabbul alakult. A 18 éves fiút kijelentették a müncheni lakcíméről, így gyakorlatilag hajléktalanná vált. Jelenleg annál a férfinél húzza meg magát, akinél autófényezést tanult.

„Bár Fanny esetében már nem kell attól rettegni, hogy elviszik a gyámügyesek, nem állunk túl jól. Nem tagadom, hogy anyagi problémáink vannak, a vírus miatt nem tudtam dolgozni, a német bíróság ráadásul küldött nekem egy háromezer eurós csekket, mint eljárási költség. Senki nincs, aki segíthetne, de esküszöm, hogy a föld alól is előteremtem azt a pénzt, ami Fannynak kell. Megígértem Terry-nek, hogy gondoskodom a gyerekekről és azt is, hogy a testvérek kapcsolatban maradnak. Daniról már nem tudok ilyen jó hírekkel szolgálni, őt is kitették a müncheni lakásból, jelenleg egy tanáránál húzza meg magát” – nyilatkozta kissé letörten a Ripostnak Mónika, hozzátéve, hogy a 18 éves fiú jelenleg annál az úrnál lakik, akinél autófényezést tanult.