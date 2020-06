Belenőtt a lánc Izaura nyakába, plasztikai műtét segített rajta

Extra

Holló Bettina ,

Vélhetően Izaurával korábban soha nem törődtek, soha nem játszottak. Egy vastag, nagy szemű láncot hagytak belenőni a bőrébe. A kutyus története azonban már most jól alakul, pedig még nincs is vége. Kétórás plasztikai műtétet hajtottak végre rajta, most már jól van, és álmai gazdiját keresi.

A kétéves rottweilerszerű kutyusra Nógrád megyében az út szélén találtak rá még február végén. Egy másfél méter hosszú láncot vonszolt maga után, amikor egy fiatalember a segítségére sietett. Végül a Rex Állatszigeten talált menedéket, ahol kiderült: a lánc kiskora óta rajta lehetett, az ugyanis szinte teljesen beépült a négylábú bőrébe.

– Ahogy nőtt a kutyus, a lánc sajnos egyre csak fojtogatta, és végül eggyé is vált vele – mesélte a hátborzongató történetet a Lokálnak Kállay Rita, a Rex Állatsziget ügyvezető igazgatója.

– Dr. Király Péter állatorvos egy kétórás plasztikai műtétet hajtott végre Izaurán, a nyak körüli bőrből 30 centit kellett kivágni. A türelmes és barátságos jószág az átélt fájdalmak ellenére is jól viselte a vizsgálatokat és a kezeléseket. Szerencsére minden rendben zajlott, és hamar a gyógyulás útjára lépett. Ma már teljesen felépült, és az oltásokat is megkapta – árulta el Rita. Az alapítvány fontolgatja, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést fog tenni.

Sokat tanul az emberektől

Izaurával korábban soha nem törődtek, soha nem játszottak. Most ideiglenes gazdiknál van, hogy szokja az embereket, és tanuljon tőlük. Mostani helyén viszont nem maradhat örökre, így sürgősen szerető gazdit keres. Álma, hogy kertes házban éljen, és hogy más kutyával ne kelljen osztoznia a szereteten. Az örökbefogadásában mi is szívesen segítünk. Elérhetőségünk: [email protected]