Bevérzett Varga Miklós hangszála

Extra

Kiss Nóra ,

Varga Miklós az utóbbi időben annyira túlhajszolta magát, hogy bevérzett a hangszála. A színészt kórházban kezelték, majd némaságra ítélték. A teljes gyógyulás azonban akár hat hónapig is eltarthat.

Varga Miklósnak különösen jól jött a karantén miatti kényszerpihenő. Az elmúlt évben ugyanis annyira túlhajszolta magát, hogy az majdnem a hangjába került.

„Tavaly, ahogy szerencsére az elmúlt években is, rengeteg felkérésem volt, de sajnos nem figyeltem oda, és túlvállaltam magam. (…) Az lett a vége, hogy egy tavaly év végi koncerten már jeleznem kellett a közönségnek, hogy van némi probléma a hangommal, így előre elnézést kértem, ha esetleg nem lenne 100 százalékos az előadásom. Szerencsére mégis nagy siker volt, a ráadás utáni ráadásszámot azonban már nem kellett volna elénekelnem. Az utolsó kitartott magas hangot már nem sikerült kiénekelnem, és azonnal éreztem, hogy baj van. Akkor vérzett be a hangszálam, és a beszédhangom is teljesen megváltozott” – emlékezett vissza a Ripostnak az énekes, aki a fellépés után a kórházba sietett.

„Az orvos teljes szilenciumot rendelt el, de még azt is megtiltotta, hogy suttogjak. Amikor kiderült, hogy a teljes gyógyulásig akár hónapok is eltelhetnek, kétségbeestem” – tette hozzá.

Varga Miklósnak végül három hónapba telt a teljes felépülés, márciusban pedig egy hét alatt felénekelte az összes dalt a Magányos 100 év című albumára, amely hamarosan megjelenik.