Biztonságosan nyaralni leginkább itthon lehet

A „maradjon otthon!” tanácsot a nyári hónapokban felváltja a „nyaraljon idehaza!” – fogalmazott a Lokálnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki lapunknak azt is elárulta, ő hol és hogyan szeret kikapcsolódni a nyári hónapokban. A miniszter a biztonságos hazai turizmusra és a szabályok betartására is felhívta a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség, a MÁV, a Volán és a Mol közös kampányában.

Miért kiemelt cél, hogy idén itthon nyaraljunk?

Gulyás Gergely: Mindenképpen biztonságosabb a járványveszély idején a határokon belül vagy legalább a kevésbé fertőzött közép-európai régióban maradni, ez az egyik oka. A másik, hogy Magyarországnak számtalan olyan tája, vidéke, épített öröksége van, amelyet érdemes megismerni. Idehaza már lehet utazni. A belföldi szálláshelyek megnyitottak, és egy ennyire bizonytalan időszak után ez talán a legbiztonságosabb lehetőség. Ezért a „mindenki maradjon otthon!” most úgy változik, hogy „mindenki nyaraljon idehaza!”, vagy legalább idehaza is.

Mennyire viselte meg a hazai turizmust a koronavírus-járvány?

Gulyás Gergely: A statisztikák alapján a tavaszi turizmus gyakorlatilag megszűnt. Az adatok szerint áprilisban a külföldi vendégek 99 százaléka maradt el az előző évhez képest, a belföldi turizmus 5 százalékra csökkent. Nagyon sokan ebben az ágazatban veszítették el a munkahelyüket. A jó hír azonban, hogy a turizmus az, ami a leggyorsabban képes újraépülni. Éppen ezért fontos, hogy amikor a külföldiek ezen a nyáron visszafogottabban érkeznek majd Magyarországra, akkor a magyar turizmus, a belföldi nyaralás teremthet munkahelyeket. Valamint megerősítheti azokat az elmúlt hónapokban egyébként nagyon kitartó szálláshelyeket, éttermeket, amelyeket megviselt a járványügyi helyzet. Mondhatjuk azt is, hogy hazafias tett itthon nyaralni!

Önnek mi a kedvenc hazai úti célja?

Gulyás Gergely: Hogy az idei nyár hogyan alakul, és mikor lesz időm kikapcsolódni, még nem tudom. Így egyelőre tervem sincs, de vannak állandó helyek, amelyeket meg szoktam látogatni. Számomra a Balaton-felvidék különleges, nagyon szeretek odajárni, a családom pedig a Dunakanyarban él, így az a környék is közel áll hozzám, rengeteg szép emlék köt oda. Ráadásul nagyon közel van Budapesthez, így akár csak egynapos kirándulásnak is remek ötlet. Emellett Magyarországnak csodálatos borrégiói vannak, ha ebből ki kell emelni egyet, akkor nekem Somló a legkedvesebb. A hazai ízek és tájak pedig világviszonylatban is különlegesek.

Mivel tölti ilyenkor a szabadidejét?

Gulyás Gergely: Olvasok, régebben fociztam is, ma már inkább futok.