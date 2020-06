Böjte Csaba: Cenzúráztak, ami egy szabad világban nem fordulhatna elő

Belföld

Kiss Nóra ,

Két bejegyzését is törölte a Facebook Böjte Csabának. A ferences rendi szerzetes Trianonról szóló szentmiséjéről készült videóját, valamint az amerikai zavargások okáról megosztott írását is cenzúrázták. Böjte atya a Lokálnak elmondta: nem érti, mi kivetnivaló volt a szavaiban.

A szentmisei videómban gyerekeknek mesélek többek között Trianon jelentőségéről, ezért sem értem, hogy mi miatt törölték a bejegyzésemet. Többen is jelezték nekem, hogy a jeles nap alkalmából az ő megemlékezéseik szintén eltűntek a Facebookról. Engem nagyon meglepett, hogy én is így jártam, úgy élem meg, hogy cenzúráztak, ami egy szabad világban szerintem nem fordulhatna elő. Az Amerikában történt zavargások kapcsán pedig csak a tényeket osztottam meg George Floydról, hogy milyen előélete volt, nem fűztem hozzá kommentárt, a közösségi oldal mégis letiltotta az írásomat. Félelmetes, de úgy tűnik, hogy a szólásszabadság sérül a szemünk előtt, politikai érdekek miatt – mesélte a szerzetes, akinek az a legnagyobb problémája, hogy erről semmilyen tájékoztatást nem küldtek neki.

– Korábban is előfordult, hogy háborúkkal kapcsolatos írásaimat, felvételeimet törölték, de azt még talán meg is értettem. A szentmisét viszont nem tudtam hová tenni. Én minden szavamért vállalom a felelősséget. Az a legnagyobb gondom, hogy erről semmilyen előzetes vagy utólagos tájékoztatást nem kaptam, nem indokolták meg, mi volt a baj velük. Elbizonytalanodik ilyenkor az ember, hogy mennyire lehet ezzel a felülettel biztonságosan együttműködni. Szomorúan tapasztalom, hogy a XXI. században is létezik még cenzúra – tette hozzá Böjte Csaba, aki mindezek ellenére úgy gondolja, hogy a Facebook alapvetően egy hasznos felület.