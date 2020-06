Börtön is járhat az illegális hulladéklerakásért

Extra

Holló Bettina ,

Felháborító, borzalmas, betelt a pohár – ez a véleménye a budapestieknek az illegális hulladéklerakókról. Zuglóban, Erzsébetvárosban és Józsefvárosban jártunk, ami tele van szeméttel. Az emberek tonnaszámra hordják ki elhasznált matracaikat, háztartási gépieket az út szélére, erdőkbe. A kormány július 1-jén megkezdi az illegális hulladéklerakók felszámolását, és létrehozza a hulladékgazdálkodási hatóságot is.

Jelenleg mintegy 6000 köbméternyi szabálytalanul elhelyezett szemét található a magyar közutak mentén, az illegális szemétlerakások száma évről évre növekszik, idén már 1420 tonnányi szabálytalanul kihelyezett szemetet gyűjtöttek össze, és szállítottak hivatalos lerakóhelyekre – erről a Magyar Közút számolt be.

A jogszabály szerint hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen lehet megválni, mégis sokan az út szélére, erdőkbe viszik, de az elhagyatott közterületeken is egyre több a szemét. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy július 1-jén megkezdi az illegális hulladéklerakók felszámolását, és létrehozza a hulladékgazdálkodási hatóságot is.

– Mindannyian tiszta Magyarországot szeretnénk. A kormány által az év elején elfogadott klíma- és természetvédelmi akcióterv ennek megfelelően kiemelt feladatként kezeli a hulladékképződés és illegális lerakás visszaszorítását. A számos egyéb ágazati és gazdasági intézkedésünk mellett megkezdtük a hazai hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásához szükséges javaslatok kidolgozását is: megtisztítjuk az illegális hulladéktól az országot, a szeméthegyeket felszámoljuk, újratermelődésüket megakadályozzuk – árulta el a Lokál megkeresésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A törvény szerint szabálysértést követ el az, aki közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, vagy települési hulladékot közterületen engedély nélkül rak le. Ilyen esetben akár 150 ezer forintos pénzbírság is kiszabható. Veszélyes hulladék illegális lerakása pedig bűncselekménynek minősül, a büntetés akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Elegük van a budapestieknek

György gyakran sétál Budapesten utcáin, és mélységesen felháborítja az a sok szemét, amivel találkozik. A nagy kupacokat gyakran a telefonjával is lefotózza. – Ez egyszerűen már nem állapot, bármerre megyek, mindenhol csak a mocsok van, pedig olyan szép lehetne ez a város. Nem értem, hogy tehetnek ilyet az emberek, egyik nap épp a szemem láttára pakoltak ki egy csomagtartónyi szemetet az út szélére. Felháborító, nagy szükség van a felszámolásra – panaszkodott lapunknak.

Mindenkinek van otthon kukája, oda kellene szemetelni

Laci a XV. kerületben lakik, munkába menet szó szerint kerülgetnie kell a szemetet. – Ha valahol elkezd gyűlni egy kis kupac, akkor sokan feljogosítva érzik magukat, hogy ők is odategyenek valamit. Mindenkinek van otthon kukája, oda kellene szemetelni, nem az utcára, nem beszélve arról, hogy lomtalanítás is van. Sajnos nem csak a városban van szemét, Fót közelében van egy telkünk az erdő szélén, és ott is egyre csak gyűlnek az elromlott háztartási gépek, elhasznált matracok – bosszankodott a fiatal srác.

Nálam betelt a pohár

Juli igyekszik környezettudatos lenni, és nagyon dühíti, hogy mások arra sem képesek, hogy a kukába dobják azt, ami már nem kell. – Hiába vannak konténerek, az emberek nem bele, hanem mellé dobálják a szemetet. Gyakran utazom vonattal, borzalom az a látvány, ami a sínek mellett van. Nálam betelt a pohár – jelentette ki az idős asszony.