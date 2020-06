Borzalmas! Egészséges volt, de mégis 5 nap alatt belehalt a koronavírus fertőzésbe

Belföld

A férfi egy oroszlányi autóipari gyárban dolgozott csoportvezetőként, sokan szerették és mindenki le van döbbenve a történtek miatt. A férfi ismerősei és közvetlen kollégái elmondása szerint, Zsolt makk egészséges volt, soha nem betegeskedett.

Pár évvel ezelőtt költöztek Magyarországra, Zsolt a párjával és testvérével együtt jöttek Erdélyből. Az idő múlásával nagyon sok barátja és ismerőse lett, sokan szerették.

„Öt éve ismerem, és amennyire tudom, nem volt semmi betegsége, soha nem is hiányzott a munkából betegség miatt. Öt év alatt talán egyszer volt megfázva. Beszéltünk még múlt héten is, hétfőn még ment dolgozni, de másnap, kedden már nem volt jól. Ahogy tudom, szerdán már nem is dolgozott” – mesélte a Ripostnak a férfi egyik ismerőse.

„A gyárban napi szinten mérték a lázunkat. Zsolti múlt szerda óta nem volt dolgozni. Hétfőn kaptuk a hírt a vezetőségtől, hogy meghalt, és hogy elkapta a koronavírust” – mesélte az egyik kollégája megtörten.

„Teljesen értetlenül állunk az egész előtt, én nagyon kedveltem őt, egy barátságos, közvetlen fiatalember volt” – mesélte sírva a lapnak a gyár egy másik dolgozója, aki együtt is dolgozott Zsolttal a betegsége előtt.

„A gyárat azonnal bezárták, mindenkit tesztelnek. Nekem is mennem kell, de semmi bajom, nem érzek magamon tüneteket.”

A 37 éves férfi a Wescast Hungary Autóipari Zrt. dolgozója volt, de a portál információi szerint egy másik gyár is érintett lehet, a BorgWarner Oroszlány Kft., amelynek beszállítója a Wescast.