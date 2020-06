Borzasztó, ami kiderült! Ezért kellett meghalnia Marika néninek

Belföld

Újabb megrendítő részletek derültek ki a tótvázsonyi Marika néni haláláról. Az elhunyt özvegye megtörten beszélt a borzalmas tragédiáról.

Mint arról korábban beszámoltunk, meghalt a 66 éves asszony, akit elsodort egy villámárvíz vasárnap délután Tótvázsonyban.

A Ripostnak nyilatkozó Lajos bácsi már évek óta kérik a helyi önkormányzatot, hogy segítsenek kitisztítani a most is eldugult átfolyót, de hiába.

A házaspár már nagyon hosszú ideje tudta, hogy ebből egyszer nagy baj lesz, a patak a kertjükön is átfolyik, amit a szomszédság számtalanszor eltorlaszol. A lap megtudta, az elhunyt asszony férje már 2017-ben panaszt tett az önkormányzatnál, ez az akkori képviselő-testületi jegyzőkönyvből derül ki. „A gond a pataknál van. Az ő részét már kipucolta, de fentebb tele van fával és nincs megtisztítva. Ha sok az eső, viszi az egész kertjét” – áll a jegyzőkönyvben, amely Tótvázsony polgármesterének, Sipos Ferencnek is tartalmazza a válaszát.

„Sokan használják a patakot öntözési célokra”

„A patak a településen mindenütt problémát okoz nagy csapadék esetén. … Közel 2 méter széles és legalább 80 cm mély patakmeder kellene ahhoz, hogy ezt a mennyiségű vizet kordában lehessen tartani. Nagyon sokan használják a patakot különböző célokra, öntöznek belőle, sokan el is torlaszolják és nagyobb eső esetén sem jut eszükbe ezeket a torlaszokat kivenni” – olvasható a polgármester válasza, amely választ is ad arra, miért történhetett most a szörnyű tragédia.

A Ripost megkereste Sipos Ferencet, akit tavaly újra megválasztottak Tótvázsony polgármesterének. Ő azt mondja, sajnos minden nagyobb esőzésnél ez történik. A faluban két patak is fut, mindkettő a kertekben, alig 2 méterre a veteményeskertektől. A patak általában csak 10 centi széles, de a nagy esőknél többméteresre duzzad, és sodró erejű. „Ez a patak a kertek végében folyik, én hozzá sem tudok férni. Ennyi víznek nem lehet elvezetőt csinálni” – vélekedik a polgármester. „Ha ebből esetleg feljelentés születik, mi állunk elébe” – mondta a polgármester arra a kérdésre, hogy kinek a felelőssége lehet a tragédia, amit egy évek óta fennálló probléma okozott.

„Nem az önkormányzat felelőssége”

„Nem hibázott az önkormányzat, ez egy sajnálatos baleset volt, bár valóban nem volt rendesen kitisztítva a meder. Amit a házaspár szeretett volna elérni, amikor kiment az esőben, az nem volt lehetséges, nem tudták megakadályozni, hogy kilépjen a patak a medréből. Én nem biztos, hogy kimentem volna az életem kockáztatásával menteni a veteményest. Már járt benn ma nála a férj, neki kifejeztem részvétemet. Természetesen szomorú és feldúlt. Felelősöket keres, minket is hibáztatott… ” – fogalmazott a polgármester a lapnak.

Marika néni mindene volt a kert

A lap elérte Marika néni menyét is, aki elmondta: az elhunyt asszony férjét és fiát nagyon megviselték a történtek. „Sokszor volt már probléma a patakkal, mindig is anyósom és apósom tisztította. Nemcsak azt a részt, amely a kertjükben húzódott, hanem mellette is, ahol van egy kis út, amit rengetegen használtak” – mondta Ripostnak Kata, az elhunyt menye. „Nem lehet ezt feldolgozni. Semmilyen egészségügyi problémája nem volt, a mindene volt a kertje. Már 20 éve ott laknak, és ez a patak már a házat is veszélyeztette, az évek alatt elkezdte kimosni az alapot a befolyó víz – árulta el a nő. Majd hozzátette: gyermekei, Marika néni unokái egyelőre még nem tudják, mi történt nagymamájukkal. „Mi is ott lakunk, de tegnap nem voltunk otthon., én a gyerekekkel Debrecenben voltam a szüleimnél, a férjem pedig 600 kilométerre az otthonunktól. Ott érte a telefon, hogy elhunyt az édesanyja, én azon is izgultam, hogy ő épségben hazaérjen” – tette hozzá az asszony.

„Sokszor emlegették a patakot, hogy nem csinálták még meg. Annyira kicsi ez a patak, hogy teljesen hihetetlennek tűnik normális időjárásban, hogy ilyen történjen. Ő csak szerette volna megakadályozni, hogy a házát, a kertjét elvigye a víz” – mondta a nő, és sírni kezd. „Nagyon kedves asszony volt az anyósom” – fogalmazott megtörten Kata.